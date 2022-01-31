نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صاروخ التبيض الفوري.. كريم لبان الذكر الرهيب لتبيض البشرة وشد التجاعيد وازالة البقع السوداء نهائيا في المقال التالي
لبان الذكر من المكونات الطبيعية التي يتم استخدامها في العديد من الوصفات والخلطة التي تساعد على حل الكثير من المشاكل الصحية التي يصاب بها الإنسان ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة استخدام لبان ذكر فيه وصفات تبيض تفتيح البشرة وهي إحدى الوصفات الشهيرة التي تساعد في التخلص من التجاعيد والبقع الداكنة التي تكون منتشرة في أنحاء البشرة سواء في الوجه أو في مختلف أنحاء الجسم من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد خلطة لبان الذكر التي تستخدم في تفتيح والتخلص من البقع الداكنة في البشرة عشان تحدث أيضا عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خلطة لبان الذكر و استخدام المكونات الأخرى التي تساعد على تبييض تفتيح البشرة مع اللبان الذكر و التي تعمل أيضا على التخلص من التجاعيد.
مكونات خلطة لبان الذكر للتخلص من التجاعيد
نحتاج إلى اضافة بعض المكونات الأخرى مع لبان الذكر حتى نحصل على قوام خليط لبان الذكر الذي يستخدم في تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد والتخلص من البقع الداكنة وإعطاء البشرة نعومة فائقة فيما يلي بعض المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد لبان الذكر:
- ملعقة كبيرة من نشا الذرة.
- ملعقة كبيرة من لبان الذكر المطحون.
- ملعقة من الماء المغلي.
طريقة عمل لبان الذكر والنشا.
فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلال إعداد خليط لبان الذكر الذي يساعد في التخلص من العديد من مشاكل البشرة وهذه الطريقة هي:
- نحتاج إلى ملعقة كبيرة من مطحون لبان الذكر نضع هذه الملعقة داخل الماء المغلي ونتركها يوما كاملا داخل الماء.
- بعد ذلك نقوم بتصفية الماء من لبان الذكر ونضيف إليه ملعقة من النشا.
- نضع الخليط على النار ونستمر في التحريك بشكل مستمر حتى يصبح قوام الخليط مثل الكريم بعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيدا والتخلص من آثار المكياج الموجودة على الوجه ونقوم بتوزيع المكونات بشكل جيد.
- يمكن النوم أو ترك الخليط على الوجه لمدة ساعتين فقط بعد ذلك يتم غسل الوجه جيدًا.
- ممكن تكرار هذا الخليط مرتين كل أسبوع حتى نحصل على نتيجة واضحة خلال فترة طويله.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ