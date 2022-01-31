صاروخ التبيض الفوري.. كريم لبان الذكر الرهيب لتبيض البشرة وشد التجاعيد وازالة البقع السوداء نهائيا

لبان الذكر من المكونات الطبيعية التي يتم استخدامها في العديد من الوصفات والخلطة التي تساعد على حل الكثير من المشاكل الصحية التي يصاب بها الإنسان ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة استخدام لبان ذكر فيه وصفات تبيض تفتيح البشرة وهي إحدى الوصفات الشهيرة التي تساعد في التخلص من التجاعيد والبقع الداكنة التي تكون منتشرة في أنحاء البشرة سواء في الوجه أو في مختلف أنحاء الجسم من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد خلطة لبان الذكر التي تستخدم في تفتيح والتخلص من البقع الداكنة في البشرة عشان تحدث أيضا عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خلطة لبان الذكر و استخدام المكونات الأخرى التي تساعد على تبييض تفتيح البشرة مع اللبان الذكر و التي تعمل أيضا على التخلص من التجاعيد.

‏مكونات خلطة لبان الذكر للتخلص من التجاعيد

‏

نحتاج ‏إلى اضافة بعض المكونات الأخرى مع لبان الذكر حتى نحصل على ‏قوام خليط لبان الذكر الذي يستخدم في تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد والتخلص من البقع الداكنة وإعطاء البشرة نعومة فائقة ‏فيما يلي بعض المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد لبان الذكر:

‏

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

‏

‏ ملعقة كبيرة من لبان الذكر المطحون.

‏

‏ ملعقة من الماء المغلي.

‏

طريقة عمل لبان الذكر والنشا.

‏

فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلال إعداد خليط لبان الذكر الذي يساعد في التخلص من العديد من مشاكل البشرة وهذه الطريقة هي:

‏