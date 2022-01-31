نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البيتزا المكسيكية بخبز التورتيلا واللحمة المفرومة في المقال التالي
البيتزا المكسيكية واحدة من أنواع البيتزا المتنوعة والمختلفة والتي أصبحت على تنوع أطعمتها وطرق إعدادها واحدة من أشهر الأطعمة على مستوى العالم حتى أنه توجد مطاعم مخصصة لها لا تقدم لزبائنها غير البيتزا، وهي طعام سهل وشهي ومحبب بشكل خاص للأطفال والمراهقين، وسبق وأن قدمنا طرق عديدة لعمل البيتزا مثل عجينة البيتزا الهشة على الطريقة الإيطالية، وبيتزا المقلاة التي يتم تسويتها بالكامل على البوتجاز ولا تحتاج للفرن إطلاقًا، أما طريقة اليوم فهي بدون عجن أو حتى استخدام عجين حيث يتم تجهيزها بخبز التورتيلا سواء الجاهز والمتوفر الآن في كافة الأسواق أو الذي يعد في المنزل بسهولة كما قدمناه لكم من قبل.
مقادير البيتزا على الطريقة المكسيكية
- 6 أرغفة أو شرائح من خبز التورتيلا.
- ربع كيلو من اللحم الأحمر المفروم.
- ثوم بودر.
- بصل بودر.
- زعتر جاف.
- كمون مطحون.
- بابريكا.
- ملح.
- شطة.
- فلفل أسود.
- كوب ونصف الكوب من الجبن الشيدر المبشورة.
- نصف كوب من الطماطم المقطعة مكعبات حجمها صغير.
- ملعقة صغيرة من الزبدة.
- ربع كوب من الزيتون المخلي المقطع على شكل حلقات.
طريقة عمل البيتزا المكسيكية
- للحصول على توابل التاكو المكسيكية قم بخلط كميات متساوية من الثوم البودر والبصل البودر والبابريكا والفلفل الأسود والكمون المطحون والزعتر الجاف وقليل من الشطة.
- سنستخدم في هذه الوصفة ملعقتان كبيرتان من توابل التاكو التي جهزناها، ومن لديه توابل تاكو جاهزة من السوبر ماركت يستخدمها مباشرة.
- ولعمل البيتزا المكسيكية بخبز التورتيلا ضع مقلاة على النار وبها ملعقة من الزبدة بعدما تذوب قم بإضافة اللحمة المفرومة وقلبها على النار المتوسطة فترة كافية حتى تنضج ويصبح لونها بني.
- قم بإضافة كمية الملح المناسبة وتوابل التاكو المكسيكية من ملعقة إلى ملعقتين حسب الرغبة.
- احضر صينية مناسبة لحجم خبز التورتيلا وضع شريحة منه في الصنية ثم قم بتوزيع كمية من اللحمة المفرومة والجبنة الشيدر المبشورة عليها.
- ضع شريحة أخرى من خبز التورتيلا ووزع عليها كمية من مكعبات الطماطم وحلقات الزيتون.
- ثم شريحة أخرى من التورتيلا وفوقها اللحم والجبن وهكذا حتى تنتهي كل الكمية بحيث تكون آخر طبقة من الطماطم والزيتون والجبن المبشور.
- ثم توضع الصينية في الفرن حوالي 10 دقايق حتى تذوب الجبنة.
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