طريقة عمل البيتزا المكسيكية بخبز التورتيلا واللحمة المفرومة

البيتزا المكسيكية واحدة من أنواع البيتزا المتنوعة والمختلفة والتي أصبحت على تنوع أطعمتها وطرق إعدادها واحدة من أشهر الأطعمة على مستوى العالم حتى أنه توجد مطاعم مخصصة لها لا تقدم لزبائنها غير البيتزا، وهي طعام سهل وشهي ومحبب بشكل خاص للأطفال والمراهقين، وسبق وأن قدمنا طرق عديدة لعمل البيتزا مثل عجينة البيتزا الهشة على الطريقة الإيطالية، وبيتزا المقلاة التي يتم تسويتها بالكامل على البوتجاز ولا تحتاج للفرن إطلاقًا، أما طريقة اليوم فهي بدون عجن أو حتى استخدام عجين حيث يتم تجهيزها بخبز التورتيلا سواء الجاهز والمتوفر الآن في كافة الأسواق أو الذي يعد في المنزل بسهولة كما قدمناه لكم من قبل.

مقادير البيتزا على الطريقة المكسيكية

6 أرغفة أو شرائح من خبز التورتيلا.

ربع كيلو من اللحم الأحمر المفروم.

ثوم بودر.

بصل بودر.

زعتر جاف.

كمون مطحون.

بابريكا.

ملح.

شطة.

فلفل أسود.

كوب ونصف الكوب من الجبن الشيدر المبشورة.

نصف كوب من الطماطم المقطعة مكعبات حجمها صغير.

ملعقة صغيرة من الزبدة.

ربع كوب من الزيتون المخلي المقطع على شكل حلقات.

طريقة عمل البيتزا المكسيكية