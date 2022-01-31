من النهاردة من هتشترية تأني...سر من أسرار المصانع طريقة عمل البرجر اللحمة والفراخ من غير ما يكش منك هيعجب أطفالك جدا

طريقة عمل البرجر اللحمة والفراخ، برجر اللحمة والفراخ من أشهر وأفضل الوجبات سريعة التحضير والتي لا غنى للأطفال عن حبها وأيضًا الكبار وتبرع كثير من المطاعم في طرق تقديم البرجر بطرق مختلفة وتكون ذات طعم لذيذ ولكن الآن لن تحتاجي سيدتي الذهاب إلى المطاعم حينما تشتهين تناول برجر الفراخ أو اللحمة سنقدم لكي جميع المكونات والخطوات لعمل البرجر في المنزل مثل الجاهز تمامًا.

طريقة عمل البرجر اللحمة والفراخ

مقادير المستخدمة عمل برجر اللحمة

كيلو من اللحمة المفرومة الناعمة.

بصل مفروم.

كوب من فول الصويا.

ملعقة من بهارات البرجر.

وملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشه من السكر.

كوبين من الماء المغلي.

عيش كايزر.

بصلة مفرومة.

خطوات تحضير برجر اللحمة

نحضر مقلاة غير قابلة للالتصاق ونضع بها ربع كوب من الزيت ونضع بها البصل المفروم.

نقوم بتشويح البصل حتى يأخذ اللون الذهبي ثم نرفع المقلاة من النار.

ونقوم بغسل الفول الصويا وننقعه في ماء ساخن لمدة نصف ساعة.

نقوم بتصفية الفول ونحضر الكبة الكهربائية ونضع بها الفول والبصل والفلفل الأسود والملح ونخلطهم.

نضيف اللحمة ونخلطها بالمكونات ثم نشكلها في شكل أقراص البرجر.

نرص الأقراص فوق بعضها ونفصل بين كل واحدة بأكياس حتى تتماسك.

بعد ذلك نقوم بقلي البرجر في المقلاة بقطرة من الزيت ونضعها في العيش الكيذر وعليها شرائح ألجبنه والطماطم حسب الرغبة.

طريقة برجر الفراخ في المنزل

مكونات برجر الفراخ

شريحتين من صدور الفراخ وتقطع مكعبات.

نصف كيلو من أوراك الفراخ المخلية.

ملعقة من الملح الأبيض.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقتين من الثوم والبصل البودر.

وملعقة من النشا.

ملعقة كبيرة من البقسماط.

جبنه شيدر.

مايونيز.

خس.

شرائح فلفل وطماطم.

عيش كيزر.

تحضير برجر الفراخ