بعجينة قطنية أصنعي الباتيه بالجبنة على أصولها بمقادير سهلة وبطعم ألذ من محلات المخبوزات

يعتبر الباتيه من اكثر الوجبات والمأكولات الخفيفة التي يقبل على تناولها العديد من الأطفال والكبار لأنه يمكننا تناوله في العديد من الأوقات على مدار اليوم، حيث يمكننا تناول هذا الباتيه في وجبات الإفطار مع الشاي أو الحليب أو غيرها من المشروبات التي ترغبين بها وكذلك يمكننا تناوله في وجبات الغذاء أو وجبات العشاء مع بعض المقبلات والإضافات الأخرى اللذيذة مثل البطاطس المقلية أو مع سلطة الخضروات او غيرها العديد من الإضافات الأخرى، ومن المعروف عادة أن الباتيه يمكننا حشوه بالعديد من الحشوات مثل حشوة الجبنة الرومي أو حشوة الجبنة البيضاء أو يمكننا حشوه بالعديد من الحشوات ذات المذاق الحلو مثل الشيكولاتة أو المربى أو غيرها من الأنواع الحلوة الأخرى.

ويعبتر الأساس في الطعم الحلو للباتيه هو عجينة الباتيه نفسها وليس الحشوة وتوجد هناك العديد من الطرق التي يمكننا عمل عجينة الباتيه ولكن دائما نجد العديد من السيدات يبحثون عن الطريقة الصحيحة لعمل الباتيه بطريقة هشة ولذيذة مثل الطعم الذي نقوم بشرائه من المحلات التجارية أو من محلات المخبوزات، ونتيجة لذلك سوف نقدم إليكي أفضل طريقة لعمل الباتيه بالجبنة في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وبدون تكلفة ولا مجهود.

مكونات عمل الباتية بالجبنة

كوبان إثنان ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف كوب واحد من السمنة السائلة.

كوب واحد من الحليب السائل.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

ثلاث حبات من البيض.

طريقة التحضير