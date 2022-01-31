بكيلو من اللبن أعملي 3 كيلو زبدة فلاحي في البيت بنفس قوام وطعم الجاهزة مش هتشتريه من برة تاني

الزبد الفلاحي من أهم المكونات التي من الممكن أن يتم إعدادها لتنكيه الأطعمة، حيث يعد الزبد من أهم المقادير الدهنية والتي من السهل الاعتماد عليها للحصول على أفضل مذاق لأي طعم للمأكولات والمعجنات ومختلف المخبوزات التي تتطلب الإضافة للزبد ومن أهم أنواع الزبد وأفضلها على الإطلاق هي وصفة الزبد الطبيعي الفلاحي والتي تعد أفضل كثيرا من أنواع الزبد الصناعي، والتي تعد محتوية على الكثير من المواد الدهنية والتي تعد محتوية على مكونات دهنية مهدرجة بشكل كبير، وتعد ضارة بالصحة، ومن خلال الآتي من تلك السطور نتعرف على أهم المكونات والطريقة المتبعة للتحضير.

مكونات عمل الزبد الفلاحي

أفضل المكونات التي من خلالها من الممكن أن نقوم بعمل الزبد الفلاحي هي تلك الوصفة القادمة والتي سنتعرف عليها من خلال الآتي من تلك الفقرات والتي نخص فيها بالذكر أهم المعلومات عن مكونات لا غنى عنها لعمل وتحضير الزبد الفلاحي الأصلي حيث يمكننا أن نقوم بالتحضير السريع لوصفة الزبد وهذا من خلال استعمال مكون الحليب كامل الده، والمحتوي على نسبة عالية من المواد البروتينية والأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين د، وأهم المعادن مثل الكالسيوم، والمكونات نذكرها على هذا النحو الآتي:

عدد اثنين كيلو من الحليب كامل الدهن، ويفضل النوع الجاموسي.

وعاء مناسب.

زجاجتان فارغتان.

مكعبات من الثلج.

طريقة التحضير تكون كما يلي:

من الممكن أن نقوم بالتحضير لتلك الوصفة من خلال الاستعانة بالمكونات السابقة مع اتباع الآتي من تلك الخطوات القادمة: