كيفية عمل النوتيلا في المنزل.. وفري مصروفاتك ولا تحرمي أولادك من ألذ سناك يومي

كيفية عمل النوتيلا أو الشوكولاتة سبريد في المنزل، تختلف أنواع الشوكولاتة التي يمكن تناولها بشكل كبير، ولكن تختلف أيضًا في سعرها الذي يعتبر باهظ الثمن ويصعب شرائها من الكثير من الأسر، ولكن صناعتها في المنزل شيء يعتبر أسهل، هذا الحديث عن شوكولاتة النوتيلا إحدى أشهر الأنواع على الإطلاق، ولكن بداخل موضوعنا سنتعرف على كيفية عمل النوتيلا في المنزل بخطوات بسيطة للغاية، تابعونا فيما هو قادم.

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طريقة عمل شوكولاتة النوتيلا

يمكن البدء في تحضير وصنع شوكولاتة النوتيلا في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة للغاية، وذلك بدلاً أن نضطر إلى شرائها بالكثير من الأموال، وتأتي المكونات بهذا الشكل:

المقادير

قالب من الشوكولاتة الخام المتواجد بها الحليب.

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

ثلاثة ملاعق من السكر البودرة.

كوب من البندق المحمص الجاهز.

عبوة من الفانيليا.

نصف ملعقة من الملح.

ثلاثة من زيت الذرة.

خطوات تحضير الشيكولاتة النوتيلا المنزلية

لا داعي لدفع الكثير من الأموال، علينا الآن تنفيذ الخطوات القادمة بعد شراء المكونات المذكورة بالأعلى، وتأتي أهم الخطوات بهذا الشكل: