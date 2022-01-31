نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البقلاوة الشرقية.. أشهر بقلاوة بالمكسرات بالطريقة التركية الأصلية في المقال التالي
طريقة عمل البقلاوة الشرقية، تعتبر البقلاوة من الحلويات الشرقية الشهيرة التي يحبها الجميع من الكبار والصغار فهي تكون مثل البسبوسة والكنافة تحت مسمى الحلويات الشرقية، والتي استقدمت من تركيا وانتشرت في كل أنحاء الوطن العربي وأيضا الدول الغربية، وسوف نوضح مكونات عملها من خلال هذا المقال.
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مكونات عمل البقلاوة الشرقية
يتم عمل البقلاوة بمكونات سهلة جدا توجد في كل منزل ولا تأخذ أي وقت أو مجهود وسوف نوضح طريقة عملها من خلال المكونات التالية
المقادير
- نصف كيلو جلاش.
- كوب إلا ربع زبدة.
- ٣ كوب فستق.
- نصف كوب جوز هند.
- نصف كوب سوداني.
- نصف كوب زبيب.
- الشربات (كوب ماء ، كوب سكر، عصرة ليمون ، فانيليا)
طريقة عمل البقلاوة
أولا تحضير الشربات
يتم تحضير الشربات عن طريق وضع حله على النار ونضع بها الماء والسكر ونقلبهم جيدا حتى يتجانسوا ثم نضيف عصرة الليمون مع استمرار التقليب ثم نضيف الفانيليا ونرفعه من على النار.
ثانيا طريقة تحضير البقلاوة
- نحضر صينية مستطيلة ونقوم بدهنها بالسمن جيدا ثم نضع ورق الجلاش ودهنها بالزبدة ونستمر هكذا حتى نكون قد وضعنا نصف لفة الجلاش .
- نحضر المكسرات ونضعها على الجلاش بشكل كل ثم نحضر باقي الجلاش ونضع ورقة ونقوم بدهنها ثم نضع الورقة الثانية وندهنها بالزبدة حتى ننتهي.
- نحضر السكينة ونقوم بتقطيع الجلاش مثلثات تقطع على شكل مربعات ثم يقسم كل مربع نصفين بزاوية على شكل مثلث.
- ندخل الصينية في الفرن ونتركها حتى تحمر من الأسفل.
- نغلق الفرن ونشعل المشواة ليحمر الوجه.
- نخرجها بعد ذلك من الفرن ونضع عليها الشربات البارد الذي قمنا بتجهيزه في الأسطر السابقة.
- ونضع المكسرات على سطحها أيضا من جوز الهند والفستق والفول.
- ونتركها حتى تبرد تماما، ثم نقوم بتقديمها وبالهناء والشفاء.
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