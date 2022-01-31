نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل 3 وصفات منزلية لعلاج مرض النقرس في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد مرض النقرس واحد من الأمراض الأكثر انتشارا علي مستوي العالم والنقرس نوع من التهابات المفاصل ويمكنه التأثير علي أجزاء أخري من الجسم مثل الأذنين ومفاصل الركبتين والكاحل وينتج مرض النقرس في الغالب من الإفراط في تناول البروتينات لذلك عرف بداء الملوك ونوضح هنا أعراض النقرس وبعض الوصفات المنزلية لعلاج النقرس .

أعراض مرض النقرس

يعتقد البعض أنه يمكن العلاج نهائيا من مرض النقرس ولكنه مرض مزمن يستمر فترة طويلة ويمكن الحد أو التقليل من أعراضه وأهم أعراض النقرس ألم حاد وتورم والتهاب في المفاصل خصوصا مفصل الركبة ووجود ألم في أصابع القدم أو كعب القدم وتغير في لون البول.

أسباب مرض النقرس

ارتفاع حمض اليوريك في الجسم .

الإفراط في تناول اللحوم الحمراء أو الحمام والأوز والديوك الرومي .

أسباب وراثية .

خلل في وظائف الكلي .

خلل في الأنزيمات التي تحلل حمض اليوريك .

تناول الكحوليات .

الإكثار من بعض الأطعمة البحرية مثل الرنجة والتونة والإستاكوزا والكابوريا .

عدم تناول كميات كافية من الماء خاصة في فصل الشتاء مما يعمل علي زيادة نسبة الأملاح لذلك يوصي بتناول من 2 إلي 3 لتر يوميا من الماء .

التوتر والتعرض للضغوط العصبية والنفسية .

وصفات منزلية لعلاج مرض النقرس

نوضح هنا بعض العلاجات المنزلية رخيصة الثمن لمرض النقرس

وصفة بيكربونات الصوديوم

حيث تساعد بيكربونات الصوديوم علي خفض حمض اليوريك ويمكن إضافة بيكربونات الصوديوم علي كوب ماء ويشرب الخليط مرة أو مرتين يوميا لمدة 14 يوم ويجب تجنب هذه الوصفة في حالة ملاحظة ارتفاع ضغط الدم .

وصفة خل التفاح

حيث تساعد حموضة خل التفاح علي تخفيف الألم ويتم إضافة كوب ماء علي ملعقة صغيرة من خل التفاح وتستخدم هذه الوصفة من مرتين إلي ثلاث مرات يوميا .

وصفة جذور الزنجبيل

تحتوي جذور الزنجبيل علي العديد من مضادات الالتهاب ويمكن عمل عجينة من جذور الزنجبيل بإضافة بعض قطرات الماء علي جذور الزنجبيل ووضع العجينة علي المنطقة المصابة لمدة تصل إلي النصف ساعة أو إضافة نصف ملعقة من جذور الزنجبيل علي كوب من الماء المغلي وتشرب هذه الوصفة مرة أو مرتين يوميا .