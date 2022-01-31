طريقة عمل البقسماط المقرمش بالسمسم مع فنجان الشاي صباحا

يعد البقسماط المقرمش من أحد الوجبات الخفيفة المفضلة عند الكثير من الأشخاص خاصة في الصباح مع فنجان الشاي أو اللبن أو كوب القهوة كنوع من الفطور السريع و السهل وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة سهلة ومضمونة لعمل البقسماط المقرمش في المنزل مثل المخابز نقدم لكم وصفتنا من خلال موقع ثقفني الإخباري طريقة سهلة ومضمونة بخطوات بسيطة بدلا من شراءه جاهز و غالي الثمن من المحلات تابعوا معنى تفاصيل الوصفة.

المكونات المطلوبة لعمل البقسماط

نصف كيلو دقيق ابيض صالح لجميع المخبوزات.

نصف كوب زيت.

مقدار ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

عدد 2 ملعقة من السكر الأبيض.

1 كوب ماء دافئ.

مقدار سمسم وحبة البركة والشمر.

رشه ملح مقدار ملعقة صغيرة.

طريقة عمل البقسماط المقرمش

في وعاء واسع نحضر الدقيق و نضيف إليه السكر ثم الخميرة الفورية بملعقة خشبية نقلب المكونات جيدا. بعد ذلك يضاف الملح حسب الرغبة ثم السمسم و حبة البركة والشمر ونحرك مرة اخرى المكونات. نضيف نصف كوب زيت ومن المهم أن يكون زيت وليس سمنة لأن الزيت يعطى قرمشة. باليدين نفرك العجين باليدين جيدا ونستمر في الفرك حتى يختلط الزيت بالدقيق. وبعد نضيف عليه كوب ماء دافئ ونقلب جيدا لمدة عشر دقائق تقريبا. وبعد نخرج العجين على سطح الرخامة ثم نبدأ بفرده على شكل مستطيل ثم يغطى ويترك حتى يرتاح نصف ساعة تقريبا. نحضر صينية خبز مدهونة بالزيت ثم نحضر طبق مسطح فيه كمية من السمسم و نبدأ في تقطيع العجين بالعرض على شكل البقسماط حوالي عشر قطع ثم نقطع كل قطعة إلى قطعتين. نبدأ في فرد كل قطعة على شكل البقسماط بشكل مطول ثم نبرمها. نضع البقسماط في السمسم ثم نضعها في الصينية المدهونة. تغطى صينية البقسماط وتترك حتى تختمر وبعدين نضعها في الفرن السابق تسخينه على درجة حرارة هادئة في الرف الأوسط من الفرن.

ملاحظات نجاح البقسماط