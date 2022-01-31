طريقة علاج جرثومة المعدة بوصفات طبيعية من الاطعمة والاعشاب وكيفية الوقاية منها للكبار والاطفال

تعتبر جرثومة المعدة من الحالات الخطيرة المعدية والتى تستلزم العلاج والوقاية. حيث تنشر وتنتقل بسهولة من الشخص المصاب الى الشخص السليم عن طريق الرذاذ او بقايا البراز. كما يمكن أن تنتقل عن طريق الطعام أو الماء الملوث بالبكتريا المسببة للعدوى. وتسبب جرثومة المعدة الاضطرابات الخاصة فى الجهاز الهضمى بعد مرور وقت طويل من تواجدها فى الجهاز الهضمى للانسان.وسوف نوضح طرق الوقاية والعلاج في التفاصيل التالية.

أعراض الإصابة بجرثومة المعدة

ألم وحرقان في البطن.

كذلك اشتداد الألم فى حالة فراغ المعدة.

أيضا الشعور بالغثيان والرغبة فى القىء.

مع فقدان الشهية للطعام.

ثم فقدان الوزن.

كذلك عدم الشعور بالجوع.

الاحساس بالشبع بعد تناول كمية قليلة من الطعام.

كما أنه توجد أعراض عند تطور الإصابة وهى كالتالى

الاسهال.

القرحة الهضمية.

ايضا صعوبات في التنفس.

شحوب لون البشرة.

رائحة الفم الكريهة

وجود دم فى البراز.

الشعور بالضعف العام دون بذل جهد.

الدوخة او الدوار المتكرر.

آلام حادة في المعدة.

يراعى عند ظهور هذة الاعراض الاخرى سرعة استشارة الطبيب.

وصفات طبيعية لعلاج جرثومة المعدة

توجد العديد من الوصفات الطبيعية لعلاج جرثومة المعدة بجانب العلاج الدوائى وهى.

العسل حيث يمتلك العسل مضادات البكتيريا ويساعد فى القضاء عليها.

الحليب يحتوي الحليب على مادة اللاكتو فيرين والتى تساعد فى مقاومة البكتريا.

براعم البروكلي تساعد براعم البروكلي فى القضاء على جرثومة المعدة وتعالج التهاب المعدة وتقلل من انتشار البكتيريا ويمكن إضافتها إلى السلطات والسندوتشات أو مع حساء الخضروات.

العسل مع الحليب. ملعقة كبيرة من العسل مع كوب من الحليب الساخن ثلاث مرات فى اليوم تساعد بشكل كبير في مقاومة البكتيريا في المعدة.

الخل تناول ملعقة من الخل مع كوب من الماء الدافئ يساعد فى علاج جرثومة المعدة.

زيت الزيتون يعمل زيت الزيتون على مقاومة جرثومة المعدة.

علاج جرثومة المعدة بالاعشاب

تساعد بعض الأعشاب فى القضاء على جرثومة المعدة وتعمل على إيقاف نموها والتخلص منها وهذه الاعشاب هي.