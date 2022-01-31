طريقة عمل الكنافة النابلسية اللذيذة بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة

الكنافة النابلسية ، تعتبر نوع من أنواع الحلويات اللذيذة التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتعتبر من الحلويات التي السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتعتبر من الحلويات الهشة والخفيفة المشهورة في الوطن العربي وتتعدد حشوات بالمكسرات أو الجبنة أو القشطة وغيرها من الأنواع، وتعتبر من الحلويات التي يقبل عليها الناس في المناسبات والاعياد والافراح وشهر رمضان المبارك، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لتحضيرها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير الكنافة النابلسية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل الكنافة النابلسية

تحتوي الكنافة النابلسية على بعض المكونات التي تعطيها مذاق ورائحة شهية وهي كالتالي:-

نصف كيلو من الكنافة.

250 جرام من الجبن العكاوي المحلي.

شربات ثقيل أو قطر خفيف حسب الرغبة.

فستق حلبي مطحون ناعم للتزيين.

كوب ونصف من الزيت أو السمن.

طريقة التحضير

هناك بعض الخطوات لعمل الكنافة النابلسية خطوة بخطوة وهي كالآتي:-

تحضير إناء ونضع به نصف كوب من السمن ونرفعه على نار متوسطة حتي تذوب السمنة ثم نتركها جانباً. نقوم بوضع الجبن في مصفاة حتي يتم تصفية الماء منها تماماً. ثم نقوم بوضع كوب واحد من السمن في صينية قصيرة الحافة. نقوم بتوزيع السمن جيداً في قاع الصينية. تحضير طبق عميق ونصب فوقه الكنافة المذابة ونقلب بأطراف الأصابع لتتشرب الكنافة السمنة تماماً. نقوم بتوزيع الكنافة على السمن في الصينية حتي يصبح القاع مغطى تماماً، ثم نضغط على الكنافة بحركة خفيفة كي بتساوي سطحها. ثم نقوم بوضع الجبن على الكنافة ونساوي سطحها. نقوم بإشعال الفحم ونضع عليه الصينية وقومي بتحريك الصينية من حين لآخر حتى تذوب الجبنة لعدة دقائق وتتحمر الكنافة. نقلب الصينية في طبق التقديم ونصب عليها الشربات حسب الرغبة ثم نرش عليها الفستق وتقدم ساخنة بالهنا والشفا.

فوائد الجبنة

هناك بعض الفوائد الجبنة وهي كالتالي:-