نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نسف دهون البطن نهائيا بمشروب سحري لحرق دهون البطن في عشر أيام فقط لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم تعد خسارة الوزن من الصعوبات التي كلا من عنده زيادة في الوزن فمن السهولة جدا اكتساب الوزن وهذا لأتباع نظام صحي سيئ وفي هذا المقال سوف نوضح مشروبين طبيعيين للتخلص من الوزن الزائد والبطن في أسرع وقت ، وهو مشروب السحري المعروف القرفة والليمون للتخسيس ومشروب الديتوكس الذي يساعد في التخلص من السموم الموجودة بالجسم وأنقاص الوزن وهذه طرق عمل مشروبات التخسيس السحرية.

عمل مشروبين الديتوكس والقرفة للتخسيس

مشروب الديتوكس للتخسيس بأنواعه:

الديتوكس بالليمون والنعناع

المكونات:

أوراق من النعناع الطازج

الماء البارد

شرائح من البرتقال

شرائح من الليمون

شرائح من الخيار

طريقة التحضير: نقوم بتحضير الماء البارد في دورق ثم نقوم بإضافة شرائح البرتقال والليمون والخيار والنعناع الطازج مع إضافة عصير برتقال مع التقليب حتى يختلطوا سويا ويتناول المشروب يوميا للحصول على النتائج المطلوبة.

الديتوكس بالتفاح والقرفة

المكونات:

لتر ونصف ماء

شرائح من التفاح

عود قرفة

طريقة التحضير: نقوم بوضع الماء البارد في إناء خاص بالعصير مع شرائح التفاح وعود القرفة ، ثم نقوم بوضع المكونات في المبرد ويستخدم يوميا .

الديتوكس بالليمون والتفاح

المكونات:

ملعقتين خل تفاح

شرائح من التفاح

ملعقة من الليمون

ملعقة من القرفة

لتر من الماء البارد

طريقة التحضير: نقوم بخلط جميع المكونات في الخلاط الكهربي بدون شرائح التفاح ثم نقوم بسكب الخليط في إناء خاص بالعصير ونضيف شرائح التفاح ويتم استخدام المشروب يوميا للتخسيس.

طريقة عمل مشروب الليمون والقرفة

المكونات:

كوب من الماء

ملعقتين من العسل

ملعقة من القرفة

نقاط من الليمون

طريقة التحضير:

في إناء نضع به الماء والقرفة لتغلي مدة عشر دقائق ثم يترك حتي يبرد ثم يضاف اليه الليمون والعسل مع التقليب جيدا يفضل شرب هذا المشروب على معدة خاوية يوم بعد يوم . بعد عشر أيام تقريبا من استخدام هذا المشروب ستلاحظ اختفاء دهون البطن بالتدريج كما أن الاستمرارية في شرب المشروب تحقق أسرع النتائج.

ملحوظة هامة: