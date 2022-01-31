عايزة تخسي بسرعة بدون رجيم أعملي ألذ سلطات الدايت اللي هتنزل وزنك وهتخليكي رفيعة

تعتبر السلطات من المقبلات الفاتحة للشهية ويوجد أنواع كثيرة من السلطات المغذية والغنية بالنكهات المختلفة، وتعد السلطة من أكثر المقبلات المفيدة لصحة الجسم لأنها تحتوي على خضروات ذات قيمة غذائية عالية مثل البروتينات والكالسيوم والفيتامينات والمعادن والزنك والماغنسيوم، ومن المفيد أيضا أنه يمكن تحضير معظم السلطات المفيد الأشخاص الذين يتبعون نظام تغذية صحي ونظام ريجيم، وهذا سوف ما نتحدث عنه في هذا المقال وهو طريقة تحضير سلطات الريجيم.

طريقة تحضير سلطة البنجر

المكونات:-

ثمرة بنجر.

ثمرة طماطم.

ثمرة خيار.

ثمرة فلفل رومى.

ثمرة بصل.

ربع كوب من الزيتون الأسود المخلى.

ملعقة من زيت الزيتون.

رشة ملح .

رشة نعناع.

طريقة التحضير:-

تغسل الخضروات جيدا بالماء الجاري للتخلص من الشوائب والأتربة.

في بولة نقطع البنجر والطماطم والفلفل والخيار والفلفل والبصل قطع متوسطة.

ثم يضاف الزيتون والملح وزيت الزيتون والنعناع ونقلب جيدا.

توضع السلطة في طبق التقديم وتقدم بجانب شرائح من كبد الفراخ.

سلطة البابا غنوج اللايت

المكونات:-

٢ ثمرة باذنجان رومي مشوي في الفرن.

٢ ملعقة كبيرة طحينة.

كوب زبادى خالى الدسم.

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة من الثوم المفروم.

عصير ليمون.

نصف صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة كمون.

نصف ملعقة كزبرة ناشفة.

نصف ملعقة زيت زيتون.

طريقة التحضير:-

نقوم بوضع الباذنجان في الفرن للشوي ثم نقوم بوضع بولة فيها ماء بارد ونضع عليه الباذنجان بعد الشوي ويقشر من القشرة.

في محضر الطعام بقوم بوضع الباذنجان المشوي وعليه عصير الليمون والخل وزيت الزيتون والطحينة ويخلط جيدا.

نقوم بإضافة الزبادى والثوم والملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة وتخلط المقادير جيدا.

تقدم في طبق التقديم ونرش عليها رشة من الشطة أو البابريكا.

طريقة تحضير سلطة التونة بالحمص

المكونات:-

٢ علبة تونة مصفاه من الزيت تماما.

نصف كوب من الحمص المسلوق.

ثمرة بصل مفرومة ناعم.

قمر خيار مقطعة مكعبات صغيرة.

ثمرة فلفل اخضر رومى مقطع صغير.

بقدونس مفروم.

ثمرة طماطم مقطعة صغيرة.

ثمرة جزر مبشور.

عصير ليمون.

زيت زيتون.

نصف ملعقة ملح.

نصف ملعقة فلفل اسود.

طريقة التحضير:-