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عمر شويل - جدة ألذ مربي جزر بيتي ممكن تعمليها بأقل تكلفة بكيلو جزر أعملي مربي الجزر بطعم ومذاق لذيذ - ثقفني
يعد الجزر من الاشياء المفيدة للجسم التي تحنوى على عدة عناصر غذائية منها الفيتامينات ، يفضلون الامهات مربى الجزر لحصولها على فوائد كثيرة حيث انها تعطى لهم ولاولادهم الطاقة والحيوية وهى من الاشياء التى تساعد على صحة مجال الابصارمثل مايقول البعض الجزر يقوى النظر، وهى تقدم على شكل سندوتشات مع الخبز الفينو، ويمكن ايضآ استخدامها فى صنع الحلويات، واليوم نقدم لكم طريقة عمل مربى الجزر.
طريقة عمل مربي الجزر
المكونات
- ١كيلو من الجزر.
- ١كيلو من السكر.
- ٢معلقة كبيرة من عصير الليمون.
- ١لتر من الماء.
الطريقة
- نقوم بغسل الجزر وتقشيرة.
- نبشر الجزرونضعه فى وعاء عميق.
- نضف اليه السكروعصيرالليمون.
- نقوم بتقليب المكونات جيدآ ونضع الجزر فى داخل الثلاجة لمدة ساعتين على الاقل.
- فى قدر عميق على نار متوسطة نضع الجزر المخلوط مع السكر والليمون.
- نضف اليهم الماء ونتركهم على نار هادئه لمدة ساعة تقريبا.
- نقوم بتقليب المكونات من أنآ الى أخر حتى تتجانس مع بعضها تمامآ.
- ترفع المربى من على النار وتترك جانبآ خارج الثلاجة حتى تبرد.
- نحضر برطمان زجاجى محكم الغلق ونقوم بتجفيفة جيدآ بمنشفة قطنية.
- نضع مربى الجزر فى البرطمان الزجاجى ونغلقه جيدآ.
- تحفظ المربى فى الثلاجة لضمان سلامتها من التلف.
طريقة عمل التارت بمربى الجزر
المكونات
- ٤باكو كبير من بسكوت الزبدة.
- ٣معالق كبيرة من الزبدة.
- مربى الجزر.
- ربع كوب من الحليب السائل.
الطريقة
- فى الكبة الكهربائية نضع البسكوت مع الذبدة ونقوم بتشغيل الكبة لمدة ١٠دقائق.
- نضع الحليب مع الزبدة والبسكوت ونقوم بطحنهم مرة اخرى حتى تصبح عجينة رملية.
- نحضر صينية التارت مدهونة بقليل من الزبدة.
- نفرغ المكونات من الكبة الى الصينية.
- تدخل فى الفرن على درجة حرارة ١٨٠لمدة ربع ساعه.
- نخرج التارت من الفرن ونتركة حتى يبرد.
- نأخذ التارت ونضعه على صينية التقديم ونضع بداخلة مربى الجزر ونقوم بتسوية الوجه بشكل جيد.
- يمكن اضافة الكريم شانتية او الفواكة الى الوجه حسب الرغبة.
- ندخل التارت فى الثلاجة ونتركة لمدة ساعتين على الاقل حتى يتماسك ويصبح جاهز للتقطيع والتقديم.
- يقطع التارت على شكل مثلثات ويقدم مع المشروبات الباردة.
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