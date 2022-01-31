طريقة عمل القرص الطرية بالجبنه الرومي وجبة خفيفة أفطار أو عشاء

تحضير القرص الطرية بالجبنه الرومي من المعجنات الشرقية التي يتم تناولها كوجبة خفيفة على العشاء أو الفطور صباحا حيث يتم تناولها مع كوب الشاي أو أي نوع مفضل من الجبنه أو المربى ولكن يفضل تحضير المعجنات في المنزل توفيرا للمال و لضمان الجودة وسلامة المكونات و حفاظا على صحة أفراد الأسرة، تحتوي القرص الطرية على قيمة غذائية عالية حيث يوجد بها مكونات تحتوي على البروتين الموجود في الحليب وغير ذلك من العناصر الغذائية المفيدة للجسم.

مكونات القرص الطرية بالجبنه الرومي

وزن نصف كيلو دقيق ابيض فاخر.

ملعقة طعام كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة حبة البركة.

ربع ملعقة صغيرة ثوم بودر.

علبة زبادي بلدي.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ربع كوب زيت نباتي.

كوب لبن سائل دافئ.

جبنه رومي مبشورة.

دهان الوجه:

صفار بيضه.

ملعقة كبيرة من الحليب.

خطوات تحضير القرص الطرية بالجبنه الرومي

تعد القرص الطرية من أسهل المخبوزات صنعا كما يمكن تحضيرها بأكثر من حشوة مختلفة مثل الجبنه والعجوة أو المربى وغير ذلك من الحشوات المختلفة.

نجمع المكونات الجافة من البيكنج باودر و الدقيق والملح حتى تخلط المكونات تماما. نضيف عليهم حبة البركة والثوم البودر ثم نضيف الخميرة والزبادي والزيت إلى الدقيق. نبدأ في العجن يدويا مع إضافة اللبن ونستمر حتى نحصل على عجينة طرية متماسكة ناعمة غير ملتصقة باليدين. نغطي العجين ويترك جانبا في مكان دافيء لمدة ساعتين تقريبا حتى يختمر و يعلوا تماما. بعد أن يختمر العجين نبدأ في تقسيمها إلى كرات متوسطة الحجم ثم تترك جانبا لترتاح قليلا. نأخذ كورة من العجين و نفرها قليلا ونضع فيها كمية مناسبة من الجبنه الرومي ونبدأ في لم العجينة مرة اخرى على شكل كرة ونغلقها جيدا ثم تفرد على شكل دائرة مناسبة لحجم العجين. نكمل بنفس الطريقة إلى نفاذ كمية كرات العجين الموجودة. نضع القرص الطرية المحشوة بالجبن الرومي في صينية فرن مدهونة. في وعاء صغيرة نخفق صفار بيضة و كمية من الحليب ملعقة كبيرة ونبدأ في دهن وجه القرص ثم نرش عليهم القليل من السمسم. نشعل الفرن من أعلي ومن أسفل عدل درجة حرارة 200 و بعد أن يسخن الفرن ندخل القرص وتترك حتى تنضج ويحتمر لون الوجه باللون الذهبي ثم نخرج الصينية.

تصلح القرص الطرية بكافة أنواعها من الحشوات بأخذها إلى المدرسة كبديل للسندوتشات أو في الرحلات والنوادي.