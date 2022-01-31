أفضل عشاء ساخن وسريع التحضير للحصول على التدفئة في فصل الشتاء

بما أن الوطن العربي بأكمله أول مرة يمر بهذا الجو البارد المائل إلى الصقيع منذ فترة طويلة، فبالتأكيد وكما المعتاد يجب أن نقوم بصنع العديد من الأطعمة والمشروبات التي تساهم في التدفئة وبما أن العشاء من أهم الوجبات فيجب أن نهتم بها بشكل مناسب حتى تحصل على التدفئة المناسبة، لذلك هي بنا نتعرف على الوصفات المثالية الساخنة وسريعة التحضير في هذا المناخ.

أسرع وصفة لوجبة العشاء

بما أن وجبة العشاء من الوجبات التي يجب أن نهتم بها خلال فصل الشتاء حتى نحصل على التدفئة الكاملة في الليل، لذلك لنتعرف على وصفة سريعة وتأكل ساخنة، وإليك الوصفات الكاملة:

وصفة الجلاش بالجبنة

يمكنك أن تقوم بعمل هذه الوصفة بمنتهي السهولة فقط يجب أن يكون لديك كيس من الجلاش أو الوريقات والقليل من الجبن حتى تعدي وصفة مثالية لا يدخل بها اللحوم وإليك المكونات وطريقة التحضير:

المكونات:

علبة جلاش نصف كيلو.

ربع كيلو جبن مشكلة أو حسب الكمية التي تريد وضعها.

ملعقتين جبنة كريمي.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

زيتون طبيعي أو أسود.

طماطم وفلفل أخضر أو ألوان حسب الرغبة.

مقدار من السمنة أو الزبدة.

لبن أو حليب.

طريقة التحضير

قم بوضع الزبدة والحليب والملح والفلفل الأسود سويًا ويمكنك وضع بيضة واحدة في هذا المزيج أو خليط التسقية.

احرص على وضع أول ورقة من الجلاش في وعاء المخصص لها وقم بتسقيتها بالمزيج السابق، قم بوضع ست ورقات على هذا المنوال.

قم الآن بوضع مزيج الجبن المبشور المخلوط مع الجبن الكريمي والزيتون والخضروات وضعه الآن.

احرص الآن على وضع المتبقي من وريقات الجلاش، وبين كل طبقة وأخرى لا تنسي خليط التسقية.

آخر ورقة يجب أن تكون سليمة وتبدأ في تقطيع الوريقات على شكل مثلثات وقم بوضع المتبقي من خليط التسقية.

احرص الآن على تسخين الموقد جيدًا قبل التسوية بربع ساعة وقم بوضع جلاش الجبن بداخلها حتى تمام الاستواء وبالهناء والشفاء.

يمكنك تقديم هذه الوصفة مع أي سلطة حسب الرغبة، كما تستطيع أن تقوم بتناول معها أي مشروبات غازية أو اشرب شاي أفضل لاستكمال التدفئة.