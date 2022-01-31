بتتبيلة وخلطة سرية أعملي كفتة داوود باشا على أصولها بطريقة أشهر المطاعم

تعد كفتة داود باشا من ارقى الوجبات واجملها التى تقدم فالعزومات والمناسبات العائلية كطبق رئيسى، وهى تحضر بأقل التكاليف واسهل الطرق، منا من يفضلها بالصلصة ومنها من يفضلها باللصوص الابيض والمشروم، وهى تقدم مع الارز الابيض او الخضارالسوتية والمقبلات المفضلة لديكم، واليوم نقدم لكم طريقة تحضير كفتة داود باشا.

طريقة عمل كفتة داوود

المكونات

١كيلو من اللحمة المفرومة.

٢بصلة متوسطة الحجم مبشورة.

٤اكواب من عصير الطماطم.

نصف معلقة من الملح والفللفل الاسود.

٤فصوص من الثوم المهروس.

حبة بطاطس مغسوله ومقطعة الى مكعبات صغيرة.

٢معلقة كبيرة من الزبدة.

زيت نباتى للقلى.

الطريقة

فى وعاء عميق نضع اللحمة المفرومه مع البصل والملح والفلفل الاسود.

نخلط المكونات مع بعضها جيدآ.

نقوم بتحضير اللحمة المفرومة على شكل كور صغيرة.

فى زيت غزير نقوم بقلى كور اللحمة المفرومة.

نرفع كور اللحمة من النار على ورق مطبخ ونتركها جانبآ.

فى قدر عميق على النار نضع الثوم المهروس مع الزبدة.

نقوم بتشويح الثوم ثم نضف اليه عصير الطماطم مع القليل من الملح والفلفل ونتركهم على النار حتى تتجانس المكونات.

نضع مع الطماطم مكعبات البطاطس ونتركهم حتى تقترب من التسويه.

نضف الى الطماطم والبطاطس كور اللحمة المفرومة المقليه.

نتركها على نار هادئه حتى يتم تسويتها جيدآ.

تقدم فى وعاء عميق مع رشة من البقدونس المقطع.

تقدم مع الارز الابيض او الارز البسمتى الاصفر ويمكن تقديمها ايضآ من البطاطس المقلية.

طريقة عمل الارز الابيض

المكونات

٢كوب من الارز.

٢معلقة كبيرة من الزبدة.

٢معلقة كبيرة من الزيت.

٢ونصف من الماء المغلى.

معلقة صغيرة من الملح.

ذرة من الفلفل الاسود.

الطريقة