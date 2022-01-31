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عمر شويل - جدة أفضل الوصفات الطبيعية لتطويل وتكثيف الشعر وعلاج التقصف فى وقت قياسي، تطويل الشعر يعتبر من أكثر الأشياء التي يهتم بها الكثير من السيدات والفتيات في جميع المراحل العمرية وخاصة فى سن الشباب وذلك لأن الشعر هو من أهم الأشياء التي تظهر جمال المرأة، ولكن أغلب النساء تعاني من مشكلة تضاؤل نمو الشعر وتوقفه عند طول معين حيث يرجع سبب هذه المشكلة للعديد من العوامل فقد تكون بسبب سوء التغذية أو الحالة النفسية أو عوامل أخرى قد تكون وراثية، لذلك قررنا أن نقدم لكم من خلال موقع ثقفني أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعد على تقوية وتطويل الشعر في وقت قياسي في هذا المقال.

وصفات طبيعية لتكثيف وتطويل الشعر

يتم تطويل الشعر بطريقة طبيعية دون الحاجة لاستعمال الزيوت غير الطبيعية التي تحتوي على مواد كيماوية ضارة

قد تؤدي إلى تلف الشعر مع كثرة الاستخدام في المستقبل.

كما أنها تلحق الضرر بفروة الرأس بالعديد من المشاكل مثل إصابته بالقشرة والحكة التي تؤثر على جذور الشعر وتؤدي إلى تقصفه وتساقطه.

وصفة عصير البصل



يحتوي البصل على عنصر الكبريت الذي يزيد من نسبة الكولاجين الموجودة داخل أنسجة الشعر،

حيث يقوم بدور هام جدًا في عملية نمو الشعر وزيادة طوله.

قد تكون هذه الوصفة غير محببة بالنسبة للكثير من السيدات وذلك بسبب رائحة البصل النفاذة

ولكن يمكن التخلص من هذه الرائحة عن طريق غسل الشعر بشكل جيد وإضافة بعض الزيوت الطبيعية ذات الرائحة العطرية الجميلة.

عمل الوصفة من خلال القيام ببعض الخطوات التي منها الآتي:

نقوم ببشر البصل باستخدام مبشرة البصل، وعصره لكي يتم إخراج الماء منه ثم يصفى جيداُ.

يتم أخذ عصير البصل ووضعه على فروة الرأس لمدة تتراوح من 10: 15 دقيقة

ثم يغسل بعدها الشعر باستخدام شامبو ذات مواد طبيعية.

طريقة تدليك فروة الرأس



تدليك فروة الرأس يعتبر مفيد جدًا للشعر وذلك لأنه يساعد في نمو الشعر كما يزيد من كثافته،

يتم التدليك لتكثيف الشعر باستخدام أفضل الزيوت الطبيعية مثل (زيت الزيتون، زيت جوز الهند)

حيث تساعد هذه الطريقة على الحد من التوتر، يتم تدليك الشعر وفقًا للآتي: