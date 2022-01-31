نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي طاجن الفراخ بالبصل في الفرن على أصوله بتتبيلة لذيذة وبطريقة أول مرة تدوقيه في المقال التالي
يعتبر طاجن الفراخ بالبصل من أحلى وألذ الطواجن التي يمكن تجهيزها بكل سهولة فهي لا يتطلب جهد كبير لعمله أو وقت كثير لتقديمه وأيضا المكونات التي يحتوي عليها متوافرة وإقتصادية، فهذا الطاجن قد يحتاج إلى الفراخ والبصل والثوم والطماطم والجزر وغيرهم وبجانب هذا قد تحتوي هذه الأكلة على العديد من العناصر الغذائية اللازمة والمفيدة لجسم الإنسان، ومن أمثلتها هي الفيتامينات والبروتينات والكالسيوم وغير ذلك الكثير ومن الممكن أن نقوم بعمل طاجن اللحمة بالبصل بدلا من الفراخ.
ولكن من المعروف أن الفراخ هي من أكثر أنواع اللحوم التي يتم تناولها من قبل جميع الناس وبالتحديد الأطفال لذلك تقوم جميع الأمهات بعمل الوصفات التي يكون بها الفراخ هو المكون الأساسي، فهو يعد من اللحوم الخفيفة التي لا تحتوي على دهون كثيرة ويمكن أن نقوم بتحهيز هذا الطاجن بإستخدام الصدور أو الأوراك أو الإثنان معا فهذا على حسب رغبة الأشخاص.
مكونات طاجن الفراخ بالبصل
- كيلو من الفراخ سواء الصدور أو الأوراك.
- نصف كيلو من البصل.
- ثلاث فصوص من الثوم.
- ثمرة واحدة من الجزر.
- ثمرتان من الطماطم.
- ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الكاري والزنجبيل.
- كمية مناسبة من الشوربة.
طريقة عمل طاجن البصل بالفراخ
- نقوم بتجهيز الفراخ أولا حيث يتم غسلها جيدا بالماء وقومي بتقطيع الصدور والأوراك على شكل قطع مناسبة ثم نحضر إناء كبير ونضع به الفراخ ونضيف إليها رشة من الملح والفلفل الأسود.
- وبعد ذلك نضع نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ وربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر وربع ملعقة صغيرة الحجم من الكاري والزنجبيل ويتم تقليب الفراخ مع هذه البهارات.
- ثم نضع وعاء مناسب على النار ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي وعند تسخينه نضع قطع بالفراخ بالتتبيلة ونقوم بتقليبها حتى يكون لونها ذهبي من جميع النواحي ويتم إخراجها ووضعها في طبق.
- وقومي بوضع نصف كيلو من البصل ويتم تقطيعه على شكل شرائح في هذا الوعاء ونضيف أيضا ثمرة واحدة من الجزر بشرط أن يكون مبشور وثمرة واحدة الطماطم والفلفل الأخضر ويكون مبشور أيضا ونضع رشة من الملح والفلفل الأسود ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.
- ونقوم بتقليب كل هذه المكونات مع بعض ثم نضيف قطع الفراخ ونستمر في تقليبهم وقومي بوضع كمية مناسبة من الشوربة ونتركهم على النار لمدة ربع ساعة ونحضر طاجن كبير ونضع به الفراخ بالبصل.
- ويتم إدخال الطاجن في الفرن الساخن ونتركه حتى يتم تسوية الفراخ جيدا ويتغير لونه وبعد ذلك يتم إخراجه ونقدمه مباشرة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ