أعملي طاجن الفراخ بالبصل في الفرن على أصوله بتتبيلة لذيذة وبطريقة أول مرة تدوقيه

يعتبر طاجن الفراخ بالبصل من أحلى وألذ الطواجن التي يمكن تجهيزها بكل سهولة فهي لا يتطلب جهد كبير لعمله أو وقت كثير لتقديمه وأيضا المكونات التي يحتوي عليها متوافرة وإقتصادية، فهذا الطاجن قد يحتاج إلى الفراخ والبصل والثوم والطماطم والجزر وغيرهم وبجانب هذا قد تحتوي هذه الأكلة على العديد من العناصر الغذائية اللازمة والمفيدة لجسم الإنسان، ومن أمثلتها هي الفيتامينات والبروتينات والكالسيوم وغير ذلك الكثير ومن الممكن أن نقوم بعمل طاجن اللحمة بالبصل بدلا من الفراخ.

ولكن من المعروف أن الفراخ هي من أكثر أنواع اللحوم التي يتم تناولها من قبل جميع الناس وبالتحديد الأطفال لذلك تقوم جميع الأمهات بعمل الوصفات التي يكون بها الفراخ هو المكون الأساسي، فهو يعد من اللحوم الخفيفة التي لا تحتوي على دهون كثيرة ويمكن أن نقوم بتحهيز هذا الطاجن بإستخدام الصدور أو الأوراك أو الإثنان معا فهذا على حسب رغبة الأشخاص.

مكونات طاجن الفراخ بالبصل

كيلو من الفراخ سواء الصدور أو الأوراك.

نصف كيلو من البصل.

ثلاث فصوص من الثوم.

ثمرة واحدة من الجزر.

ثمرتان من الطماطم.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الكاري والزنجبيل.

كمية مناسبة من الشوربة.

طريقة عمل طاجن البصل بالفراخ