للتخلص من البرد اعملي الحلبسة الإسكندراني بطعم رائع ومميز وأحلى من الجاهز

تعد الحلبسة الإسكندراني من المشروبات الساخنة الشهية التي يقبل عليها الكثيرين ويعشقها الكبار والصغار، وهي من أكثر المشروبات التي يتناولها الكثيرين وخاصتا في فصل الشتاء للتخلص من البرد والإحساس بالدفء، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومذاق مميز، كما يتكون هذا المشروب من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الحمص والبصل والليمون وبعض التوابل، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة حتي تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل بطعم احلى من الخارج، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الحلبسة الإسكندراني بطعم ولا أروع.

مكونات عمل الحلبسة الإسكندراني

تتكون الحلبسة الإسكندراني من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

حبة مقطعة من البصل.

٢ كوب من الحمص المسلوق.

رشة من الكمون.

القليل من عصير الليمون.

رشة من الكزبرة المطحونة.

٣ ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

رشة من الفلفل الأسود.

طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

شطة.

ليمون شرائح.

ماء حسب الحاجة.

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.

رشة من الملح.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير الحلبسة الاسكندراني بسهولة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر إناء عميق به ماء ونضعه على النار مع وضع البصل والثوم، ثم نقوم بوضع الطماطم مع إضافة الصلصة والكمون ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة الكزبرة الجافة والشطة، ثم نضيف الملح والفلفل ونقلبهم جيداً حتى يغلي. نترك الخليط ليبرد ثم نضعه في الخلاط ونخلطه جيداً، مع وضع الحمص على النار ونتركه ليغلي حتى ينضج. بعد ذلك نسكب الحمص في اطباق التقديم مع عصير الليمون ويصبح جاهز للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق حلبسة إسكندراني لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد الثوم للجسم

هناك عدة فوائد الثوم للجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-