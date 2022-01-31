حضري كب كيك البسبوسة اللذيذة بطريقة سهلة وبسيطة

يعتبر كب كيك البسبوسة ، من أشهر وألذ الحلويات العربية المختلفة في الشكل والطعم، والتي يفضل تناولها الكثير من الناس وخاصة الأطفال لمذاقها الرائع والمتميز، وهي من الوصفات السهلة والسريعة والغير مكلفة، والتي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة، ولن تأخذ وقت أو مجهود عند تحضيرها، وهي تقدم بكثرة في شهر رمضان الكريم والأعياد والمناسبات وحفلات العرائس، وتتعدد طرق تحضيرها بحشوات مختلفة، فتوجد البسبوسة بالقشطة أو بالكريمة أو المكسرات وغيرها، ولكن تعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق التي تتميز بشكل وطعم جميل، فإذا كنتي من عشاق البسبوسة، سوف نقدم لكي من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي أسهل طريقة لعمل كب كيك البسبوسة اللذيذة في المنزل.

مكونات عمل كب كيك البسبوسة

سوف نقدم لكم من هنا مقادير هذه الحلوى الشهية وهي كالتالي:-

كوب من السميد.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من اللبن الزبادي.

ربع كوب من الماء.

ثلث كوب من الزبده المذابة.

نصف كوب من جوز الهند المبشور.

باكت من بكينج بودر.

باكت من الفانيليا.

كوب من الدقيق الأبيض.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

رشة صغيرة من الملح.

للتزين:-

2 ملعقة كبيرة من جوز الهند المبشور.

2 ملعقة كبيرة من الفستق الحلبي المجروش.

طريقة التحضير

تعرفي من هنا علي أبسط الخطوات لتحضير كب كيك البسبوسة اللذيذة وهي كالاتي:-

أولاً في طبق عميق نضع البيض والفانيليا، والسكر والزبدة والزبادي، والماء والملح ونخفق المكونات جيداً، حتى يتجانس الخليط ويصبح ناعم وكريمي. بعد ذلك نقوم بإضافة السميد والدقيق، والنشا وجوز الهند و بكينج بودر ونقلب جيداً، حتى يمتزج الخليط تماماً ويصبح كريمي. ثم نصب خليط البسبوسة في الصينية الخاصة بالكب كيك، والمدهونة بقليل من الزبدة ومبطنة بقليل من الدقيق. بعد ذلك تخبز في فرن ساخن مسبقاً، على درجة حرارة 180 مئوية، في رف أوسط لمدة 30 دقيقة مع المتابعة من حين لآخر. وعند تمام النضج وأخذ لون ذهبي، تخرج وتسقي بالشربات البارد، وتزين بجوز الهند والفستق الحلبي، وتقدم بألف هنا وشفا.

طريقة عمل الشربات

من هنا تعرفي علي أسهل الخطوات لتحضيرها بكل سهولة وهي كالتالي:-

نقوم بوضع إناء علي النار، ونضع به 2 كوب من السكر وكوب من الماء وعصير نصف لليمونة، ونقلبهم حتي الذوبان.

ثم نتركهم علي النار حتي الغليان لمدة 10 دقائق، ثم نقوم برفعهم من علي النار ونتركه جانباً حتي يبرد تماماً.

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي

سوف نتعرف علي طريقة تحضير بسبوسة الزبادي في المنزل وهي كالاتي:-