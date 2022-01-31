أفضل طريقة عمل كفتة الحاتي علي الفحم زي المحلات في البيت

طريقة عمل كفتة الحاتي واحدة من اشهي الوجبات التي يحب تناولها الرجال والسيدات والأطفال. فهي تحتوي علي قيم وعناصر غذائية رائعة تفيد الجسم ويمكنك تناولها مع السلطة والطحينة للاستمتاع بالطعم الرائع للكفتة، ونقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني أفضل طريقة يمكن لكل سيدة من خلالها معرفة طريقة عمل كفتة الحاتي على الفحم زي المطاعم خطوة بخطوة، وتعد وجبة الحاتي من الوجبات السهلة التي يمكن لكل سيدة تحضيرها في البيت بكل سهولة ولن تواجهي صعوبة في تحضيرها لأول مرة كما انها لا تحتاج الي وقت كثير في التحضير.

طريقة عمل كفتة الحاتي علي الفحم

يتساءل عدد كبير من السيدات عن سر اختلاف طعم كفتة الحاتي عن الكفتة التي تقوم بتحضيرها في المنزل، حيث انها مهما حاولت الحصول علي نفس الطعم لا تستطيع القيام بذلك سواء قامت بتحضيرها في الفرن أو الفحم مباشرة، وهذا يرجع الي اسرار الحاتي في عمل الكفتة وفي هذا المقال سوف نعرض لكم اسرار عمل كفتة الحاتي في البيت بكل سهولة ويمكنك وضع نتيجة تجربتك في التعليقات.

مكونات عمل كفتة الحاتي

1 حبة من البصل المفروم الناعم.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الـ (الزعتر – القرفة).

ربع ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

1 ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

1 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

خطوات عمل وتحضير كفتة الحاتي في البيت

قومي بالتخلص من الماء المتواجد في البصل نهائيا من خلال عصرة بالمصفاة ثم ضعي ماء البصل في طبق جانبي.

احضري وعاء فارغ وقومي بوضع البهارات السبع والبصل واللحم والزيت والبيكنج بودر به.

نقوم الان بخلط جميع المكونات مع بعضها باليد حتي تتجانس المكونات جيداً مع بعضها.

قومي بتبليل يدك بماء البصل ثم احضري الاسياخ وشكي الكفتة بها. نقوم الان بشوي الكفتة علي الفحم ونقوم بتقليبها حتي تنضج من جميع الجوانب.

لكي لا تتفتت الكفتة اثناء الشوي عليك اخراج الهواء تمام من اللحم وذلك من خلال وضع اللحم في كيس بلاستيك مغلق ونقوم بطرق اللحم من خلال مطرقة، وقومي باستخدام العديد من الاسياخ في الشوي ولا تضعي الكثير من اللحم في السيخ الواحد، حتي لا يؤدي ذلك الي التحامل علي السيخ ويتفتت اللحم اثناء الشوي.