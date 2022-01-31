بدون الم.. بملعقة ملح تخلصي من الشعر الزائد نهائيا من الجذور وتبيض فوري للمناطق الغامقة

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عمر شويل - جدة بدون الم.. بملعقة ملح تخلصي من الشعر الزائد نهائيا، من الممكن استعمال الملح لعمل وصفة ممتازة تساعد في الحصول على أفضل خصائص للبشة لنزع الشعر نزعا تاما والتخلص نهائيا من أي تواجد للشعر، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تتعلق بالوصفة والطريقة التي من الممكن أن يتم الخلط اجيد للملح فيها مع بقية المكونات، حيث تعد تلك الوصفة من الوصفات المتميزة والتي تحصل منها كل فتاة وكل سيدة على أفضل ملمس للبشرة والتخلص نهائيا من الشعر ومن النمو المفرط والزائد له، وفيما يلي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات لخليط الملح وطريقة تحضيره.

بملعقة ملح تخلصي من الشعر الزائد نهائيا

من الوصفات الطبيعية السهلة وبسيطة المكونات وكذلك تعتبر من أهم الوصفات البسيطة في التحضير ومن خلال استعمال الملح مع بعض المكونات التي لها القدرة على الإزالة للشعر، وكذلك مواد عالية الترطيب تساعد في جعل الجلد خالي تماما من تواجد الشعر، وبالنسبة لأهم المكونات المستخدمة في الوصفة وطريقة التحضير فتكون كما يلي في النقاط القادمة:

مكونات خليط الملح

من بين أهم المكونات التي من الممكن أن تدخل في تركيبة الملح المزيلة للشعر ما يلي:

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من بودرة الترمس.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة إعداد وصفة الملح لإزالة الشعر

من أهم الخطوات التي يجب اتباعها لعمل خليط الملح الذي يفيد الجلد ويحسن من خصائص البشرة، وإزالة تامة لأي تواجد للشعر من سطح الجلد، والخطوات المتبعة للتحضير تكون كما يلي: