فكرة جديدة لسلق الكرنب بدون ماء بسرعة الصاروخ هتعملي أكثر من 5 وحدات بدون تعب

من الممكن أن يتم سلق الكرنب بواسطة عدة طرق ومنها الطريقة العادية المعروفة بالماء، ومن الممكن لربت البيوت الاعتماد على طريقة أخرى ولا داعي فيها لاستخدام الماء وهي الطريقة التي يتم فيها استعمال الميكرو ويف، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات المقبلة نعرض أهم الخطوات التي تساعد بشكل كبير في الحصول على ورق الكرنب بحيث يكون مسلوق جاهز وسهل اللف، حيث تعتبر تلك الطريقة من بين أفضل الطرق التي تعد سريعة جدا للحصول على الورق جاهز تماما على الاستخدام والحشو واللف بأقل وقت ممكن، كما سنوضح أهم العوامل التي تعد مؤدية لنجاح تلك الطريقة.

سلق الكرنب بدون ماء

من أسهل الطرق التي تساعد في الحصول على ورق الكرنب مسلوق جاهز هي تلك الطريقة المقبلة والتي من السهل على كل ربة منزل أن تقوم بالاعتماد على خطوات بسيطة كي تتم تلك الطريقة بنجاح وتكون من الطرق المثالية لتجهيز سريع لورق خضار الكرنب والذي لا بد من أن يتم تقطيعه بشكل جيد للحصول على الورق بشكل مناسب وحجم جيد بعد السلق في الميكرو ويف حيث يمكن تقطيع الكرنب استعداد لسلقه بتلك الطريقة المقبلة:

خطوات لتجهيز وتقطيع الكرنب قبل السلق

كل ربة منزل من الممكن أن تقوم بالتقطيع للكرنب بالطريقة التي تعتاد عليها ولكن هناك خطوات بسيطة مقترحة من الممكن الاعتماد عليها لتقطيع أسرع للكرنب وتلك الطريقة تكون كما يلي:

الخطوة الأولى تكون باستعمال فلانشة التقطيع والسكين.

نضع الكرنبة المراد تقطيعها فوق سطح الفلانشة.

يتم تقطيع الرأس وإزالة أي ورق داكن، ومن ثم تقطع الكرنبة بالكامل لمربعات ورق متناسقة حتى نستطيع السلق بالطريقة الآتي ذكرها.

طريقة لسلق الكرنب بدون ماء

أهم الخطوات لسلق الكرنب بالميكرو ويف ما يلي: