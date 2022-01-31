اصنعي بنفسك كرات الزعتر بالجبنة بطعم شهي وطيب أحلى من الجاهزة

تعتبر كرات الزعتر بالجبنة ، من أجمل أنواع المخبوزات الهشة المحببة لدى الصغار والكبار، فهي تتميز بطعمها ورائحتها الجميلة وشكلها الرائع الذي يجذب الناس إليها، وكثير من الناس يفضلون تناولها بكثرة ويرغبون في شرائها من الخارج بأسعار باهظة الثمن، وخاصة في المناطق العربية فهم يعشقون الزعتر ويقومون باستخدامه في أغلب الأكلات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كرات الزعتر بالجبنة أسهل وجبة اقتصادية وسريعة تقدميها للأسرة بكل سهولة بالمنزل.

مكونات عمل كرات الزعتر بالجبنة

سوف نقدم لكم أبسط المكونات لعمل الفطائر بالمنزل بكل سهولة وهى كالتالي:-

ثلاث أكواب من الدقيق.

ملعقتين من الحليب البودرة.

ملعقتين كبيرتين من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

مقدار ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من زيت الزيتون.

كوب من الجبنة الموزريلا.

٢ كوب من الزعتر الاخضر.

كوب من الماء الدافئ.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير كرات الزعتر بالجبنة أسهل وجبة اقتصادية قدميها لعائلتك وهى كما يلي:-

نحضر وعاء كبير ونضع به جميع المكونات ونقلبهم مع بعض جيداً، ثم نقوم بإضافة الماء بالتدريج ونعجن بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة. ثم نقوم بدهن العجينة بقليل من زيت الزيتون، ثم نغطيها ونتركها لمدة عشر دقائق حتى ترتاح تماماً، ثم نقوم بتشكيل العجين على شكل كرات متوسطة الحجم. ثم نحضر صينية كبيرة وندهنها بقليل من الزيت، ثم نرص الكرات عليها ونغطيها ونتركها لمدة ربع ساعة حتى يتضاعف حجمها مرة أخرى. نشعل الفرن على نار متوسطة ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم نقوم بوضع الصينية داخلها ونتركها لمدة عشر دقائق حتى تنضج تماماً ويصبح لون الكرات ذهبي جميل. بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نقوم بوضعها على السفرة بجانب الأطعمة والمقبلات وبالهناء والشفاء.

نصائح عند عمل كرات الزعتر بالجبنة

توجد بعض النصائح البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-