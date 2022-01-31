معجزة الفازلين للإزالة شعر العانة والجسم من الجذور وتفتيح المناطق الحساسة

معجزة الفازلين للإزالة شعر العانة والجسم، إزالة الشعر الزائد بالفازلين مع مكونات أخرى يعطي نتائج جيدة خاصة لمن يقومون بإزالة الشعر لأول مرة، لكن على الرغم من النتائج الإيجابية إلا أن تلك التجربة تقوم بعمل حساسية خاصة لأصحاب البشرة الحساسة، لذلك ينصح باستخدام مرهم طبي خاص بحساسية الجلد.

معجزة الفازلين للإزالة شعر العانة والجسم من الجذور

المكونات

ملعقتان من الفازلين الطبي يتم شراؤه من الصيدلية.

ملعقتان من النشا.

ملعقة من الخل الأبيض أو خل التفاح.

ماء ورد طبيعي.

كوب من السكر.

طريقة التحضير

نقوم بخلط الفازلين والخل وماء الورد والنشا مع بعضهم البعض حتى يصبحوا قوام كريمي، ندهن الجسم بها لمدة ساعتان، يتم غسل الجسم وإزالة الشعر، بعد ذلك نضع السكر حتى يقشر الجلد الميت وينعم الجسم، السكر مقشر طبيعي ومنعم للجسم.

نصائح لتقليل نمو الشعر في الجسم

لا يوجد أفضل من السكر والليمون والماء في إزالة الشعر فهو بمثابة ليزر طبيعي، وحتى يتم تقليل نمو الشعر ينصح بوضع مكعبات الثلج بحركة دائرية على الجلد الذي تم إزالة الشعر منه، ثم يتم وضع كريم مرطب، أو الإكتفاء بالسكر الأبيض لمدة خمس دقائق ثم يفرك بحركة دائرية، يعمل السكر على التقشير والتنعيم في نفس الوقت، يوضع بعد ذلك كريم لغلق المسام، لأن السكر يفتح المسام عن طريق التقشير، بعد ازالة الشعر بالماكينة لتقليل نمو الشعر سريعا يتم وضع السكر ک تقشير للجلد حتى يتم إزالة جلد الوزة أو الشعر الزائد الذي يكون تحت الجلد، بعد التقشير يوضع كريم مرطب ويفضل أن يكون طبيعي، زبادي ولبن بودرة وعصير ليمون أو ماء ورد طبيعي.

نصائح بعد إزالة الشعر