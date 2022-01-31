ألذ كفتة اقتصادية هتدوقيها طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية على الفحم بتتبيلة الحاتي السرية

من ألذ الأكلات والتي يعشقها أغلبية الناس وخاصة صغار السن هي كفتة الفراخ فهي تتميز بطعم جميل ورائع ولها رائحة جذابة وطيبة ومن الممكن أن يتم عملها في الفرن أو على البوتاجاز، أو يمكن أن نقوم بشويها على الفحم مثل كفتة الحاتي فهذه الطريقة تجعل طعم كفتة الفراخ مميزة جدا والكل يرغب في تناولها دائما وعادة تقوم جميع السيدات بعمل هذه الكفتة في الفرن أو تكون مقلية.

ولكن في هذا المقال سوف نقدم طريقة جديدة لعمل كفتة الفراخ وهي أن تكون مشوية على الفحم وهذه الطريقة تجعلها مميزة في الشكل والطعم، ويمكن تناولها في وجبة الغذاء أو في وجبة العشاء وتكون بجانب طبق من البطاطس المقلية وطبق من المكرونة والخبز وسلطة طحينة، أو قد يرغب عدد من الناس في تناولها من خلال وضعها في ساندويتشات ويمكننا أن نقوم بعملها بطريقة سهلة جدا وسريعة.

مكونات كفتة الفراخ المشوية على الفحم

نصف كيلو من صدور الفراخ المخلية.

بصلة واحدة كبيرة الحجم.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الثوم المفروم.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

كمية مناسبة من البقدونس المفروم.

رغيف واحد من العيش الفينو المبلل.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة وجوزة الطيب.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا والكاري.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية على الفحم