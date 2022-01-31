نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ كفتة اقتصادية هتدوقيها طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية على الفحم بتتبيلة الحاتي السرية في المقال التالي
من ألذ الأكلات والتي يعشقها أغلبية الناس وخاصة صغار السن هي كفتة الفراخ فهي تتميز بطعم جميل ورائع ولها رائحة جذابة وطيبة ومن الممكن أن يتم عملها في الفرن أو على البوتاجاز، أو يمكن أن نقوم بشويها على الفحم مثل كفتة الحاتي فهذه الطريقة تجعل طعم كفتة الفراخ مميزة جدا والكل يرغب في تناولها دائما وعادة تقوم جميع السيدات بعمل هذه الكفتة في الفرن أو تكون مقلية.
ولكن في هذا المقال سوف نقدم طريقة جديدة لعمل كفتة الفراخ وهي أن تكون مشوية على الفحم وهذه الطريقة تجعلها مميزة في الشكل والطعم، ويمكن تناولها في وجبة الغذاء أو في وجبة العشاء وتكون بجانب طبق من البطاطس المقلية وطبق من المكرونة والخبز وسلطة طحينة، أو قد يرغب عدد من الناس في تناولها من خلال وضعها في ساندويتشات ويمكننا أن نقوم بعملها بطريقة سهلة جدا وسريعة.
مكونات كفتة الفراخ المشوية على الفحم
- نصف كيلو من صدور الفراخ المخلية.
- بصلة واحدة كبيرة الحجم.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الثوم المفروم.
- ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.
- كمية مناسبة من البقدونس المفروم.
- رغيف واحد من العيش الفينو المبلل.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة وجوزة الطيب.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا والكاري.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية على الفحم
- نقوم بتجهيز بولة كبيرة ونضع بها نصف كيلو من صدور الفراخ المخلية بشرط أن تكون مفرومة ناعم ونضيف إليها بصلة واحدة كبيرة الحجم وتكون مفرومة وكذلك ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر المفروم ثم نضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الثوم المفروم.
- وبعد ذلك قومي بإضافة كمية مناسبة من البقدونس المفروم ونضع رغيف واحد من العيش الفينو المبلل وملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة وجوزة الطيب ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.
- ونضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح وربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر ونصف ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا والكاري ونقوم بعجن كل هذه المكونات مع بعضها حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- ثم نضع هذه العجينة في الثلاجه لمدة ساعة حتي تتماسك جيدا وبعد ذلك نقوم بتجهيز الشواية ويتم الإشتعال في الفحم ونضع الرف الشبكي عليها وقومي بتجهيز أسياخ الشوي ويتم تشكيل الكفتة على هذه الأسياخ.
- ثم نضعها علي الشواية ويتم تقليبها من حين لآخر حتى يتغير لونها من جميع النواحي ونحضر طبق ونضع به كفتة الفراخ ونضع رشة من البقدونس المفروم لتزيينها ويتم تقديمها.
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