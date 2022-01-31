نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة رهيبة للحصول على شعر مفرود وناعم مثل الحرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة يفضل الكثير من النساء الشعر المفرود لأنه يعطى شكل انسيابى وجذاب وبيخفى من كسرات الشعر المزعجة والتموجات ولكن للأسف يستخدموا فى ذلك طرق خاطئة مثل مكواة الشعر وكريمات الفرد وغيرها من المواد الكيميائية المضردة جدا بالشعر والتى تسبب تلف الشعر و فقدان حيويته،سنقدم لكم ست طرق طبيعية من المنزل لفرد الشعر وجعله حيوى وانسيابى دون ضرر .

طرق طبيعية لتحويل الشعر المجعد والمموج إلى شعر مفروم ومستقيم :

تدفئة الزيت وهى طريقة سهلة وأفضلهم لأنها يترطب الشعر وتفرده و ممكن استخدام زيت لوز أو زيت جوز الهند أو زيت الزيتون وطريقة تحضيرها:

فى الميكروويف نقوم بستخين الزيت لمدة عشرين ثانية ونضع الزيت على الشعر،وندلكه جيدا لمدة ربع ساعة ونمشط الشعر جيدا لتوزيع الزيت على الشعر كله و نغطى الشعر بفوطة موضوعه فى ماء ساخن ومعصورة من الماء لمدة نصف ساعة وبعد ذلك نغسل الشعر بالشامبو ونمشطه بفرشاة ذات سنون عريضة.

استخدام حليب جوز الهند:

حليب جوز الهند يفيد في تقوية الشعر ويزيد من ترطيبه ويغطى لمعان ويحمى فروة الرأس خالية من الفطريات والجراثيم.

نقوم بخلط حليب جوز الهند مع عصير ليمون فى إناء،ونضعه فى الثلاجة حتى تتكون طبقة دهنية على الوجه وندهن السعر بهذه الطبقة الدهنية وندلك بيها الشعر لمدة ثلث ساعة وبعد ذلك نغطى بفوطة دافئة لمدة نصف ساعة وبعدها نقوم بتمشيط الشعر.

البيض وخلطه بزيت الزيتون:

البيض مغذى للشعر ويجعله لامعًا وزيت الزيتون يعمل على ترطيب الشعر وعند خلطهم معا نحصل على شعر مفرود .

ونحضره بخفق بيضتين مع ٤ ملاعق زيت الزيتون ووضعه على الفروة مع التمشيط بمشط سنانه واسعة ونغطى فوطة لمدة نصف ساعة وتغسل جيداً بالشامبو.

مستخلص الالوفيرا من نبات الصبار ونمزجه بزيت الزيتون وبعض القطرات من زيت اكليل الجبل ونضعهم على الشعر لمدة ساعتين مع تغطية الشعر وبعدها نغسل بالشامبو جيدا.