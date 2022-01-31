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عمر شويل - جدة طريقة عمل صينية البطاطس بالدجاج في الفرن.. رائحتها فقط كافية لإشعال الرغبة في الأكل مهما كنت شبعان - ثقفني
طريقة عمل صينية البطاطس بالدجاج في الفرن، صينية البطاطس بالدجاج من المأكولات اللذيذة التي يعشقها الكبار والصغار، وهي تتميز بمذاق رائع ومختلف مع البطاطس، وتختلف طرق تحضير الدجاج بالعديد من الوصفات، لذلك نقدم لكم في هذا المقال وفي السطور التالية طريقة سهلة وبسيطة لعمل صينية الدجاج مع البطاطس.
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طريقة عمل صينية الدجاج مع البطاطس في الفرن
هناك العديد من الطرق المختلفة لتحضير صينية الدجاج مع البطاطس في الفرن ومن هذه الطرق فيما يلي.
المكونات
- دجاجة مقطعة إلى ٨ قطع أو أربع قطع على حسب الرغبة.
- ٥ حبات من البطاطس متوسطة ومقطعة شرائح.
- ٢ ملعقة ملح، ملعقة فلفل أسود، ملعقة كمون.
- ٢ ملعقة بابريكا، ملعقة كزبرة ناشفة.
- ملعقة معجون الطماطم.
- ٢ كوب عصير طماطم.
- ٣ بصلات متوسطة مقطعة شرائح.
- ٢ فص ثوم مفروم.
- ٣ معالق من الزيت، ملعقة سمنة.
طريقة التحضير
- حيث أنه أولاً نقوم بغسل الدجاج بالدقيق والخل ثم تترك جانباً.
- نحضر صينية ثم نضع بها البصل والفلفل الأسود والكمون والكزبرة والبابريكا وندعكهم جيداً لمدة دقيقة، ثم نقوم بوضعها على النار ونضع الزيت والسمنة ونقلب جيداً لمدة دقيقتان.
- ثم إنه فيما بعد نضع الدجاج ونستمر في التقليب لمدة ٥ دقائق حتى يتغير لون الدجاج، ثم نضع عصير الطماطم ومعجون الطماطم والملح ونقلب ثم نتركها حتى يصل الدجاج ٣ أرباع السوى.
- بعد ذلك نضع البطاطس والماء ثم نقلب جيداً ونضعها في الفرن يمكن لف الصينية بورق الحراري قبل وضعها في الفرن حسب الرغبة، ونتركها في الفرن حتى تمام النضج.
- ثم نرفعها فيما بعد على الشوية حتى تأخذ اللون الأحمر اللذيذ وتقدم مع الأرز بالشعرية أو الأرز الأبيض على حسب الرغبة، وبالهنا والشفا.
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