طريقة عمل صينية البطاطس بالدجاج في الفرن.. رائحتها فقط كافية لإشعال الرغبة في الأكل مهما كنت شبعان

طريقة عمل صينية البطاطس بالدجاج في الفرن، صينية البطاطس بالدجاج من المأكولات اللذيذة التي يعشقها الكبار والصغار، وهي تتميز بمذاق رائع ومختلف مع البطاطس، وتختلف طرق تحضير الدجاج بالعديد من الوصفات، لذلك نقدم لكم في هذا المقال وفي السطور التالية طريقة سهلة وبسيطة لعمل صينية الدجاج مع البطاطس.

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طريقة عمل صينية الدجاج مع البطاطس في الفرن

هناك العديد من الطرق المختلفة لتحضير صينية الدجاج مع البطاطس في الفرن ومن هذه الطرق فيما يلي.

المكونات

دجاجة مقطعة إلى ٨ قطع أو أربع قطع على حسب الرغبة.

٥ حبات من البطاطس متوسطة ومقطعة شرائح.

٢ ملعقة ملح، ملعقة فلفل أسود، ملعقة كمون.

٢ ملعقة بابريكا، ملعقة كزبرة ناشفة.

ملعقة معجون الطماطم.

٢ كوب عصير طماطم.

٣ بصلات متوسطة مقطعة شرائح.

٢ فص ثوم مفروم.

٣ معالق من الزيت، ملعقة سمنة.

طريقة التحضير