فطيرة الجبن بطريقة سهلة واقتصادية وبمذاق روعة وشهي وبشكل جذاب

فطيرة الجبن ، من المعجنات والمخبوزات السريعة اللذيذة والشهية والتي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم أيضا، كما أنها تحظى بإقبال الكثير، وذلك لمذاقها اللذيذ والشهي، ولسهولة تحضيرها، كما أنها حشوتها بسيطة وغير مكلفة أيضاً، حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها بكل سهولة، وبمكونات بسيطة ومتوفرة لديها أيضاً، وهي تصلح لوجبة العشاء، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة فطائر بالجبن العكاوي وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطيرة الجبن بكل سهولة وبألذ الوصفات.

مكونات فطيرة الجبن

تتكون فطيرة الجبن من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

300 جم دقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

100 مل من الحليب الدافئ.

45 مل من الزيت.

بيضة.

مقادير الوجه

ملعقة كبيرة من البصل الأخضر المفروم ناعم.

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة ونصف من الزبدة الطرية.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

جبنة موزاريلا أو جبنة شيدر مقطعة مكعبات صغيرة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

جبنة موزاريلا مبشورة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على فطيرة الجبن السريعة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الدقيق والملح والسكر والخميرة الفورية والبيضة والحليب الدافئ والزيت، ثم نقلب جيدا بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

ثم نعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نغطيها ونتركها تختمر في مكان دافئ لمدة 20 دقيقة تقريبا.

بعد ذلك نضع العجينة بعد اختمارها في صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة، ثم نمدها باليد قليلا، ثم نفردها بالشوبك.

ثم ندهن وجه الفطيرة بصفار البيض.

ثم نقوم بعمل خطوط بالطول والعرض في الفطيرة بواسطة قطاعة.

بعد ذلك نغطي الفطيرة بكيس بلاستيك ونتركها ترتاح لمدة 5 دقائق.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه الزبدة والبقدونس المفروم ناعم والبصل الأخضر المفروم ناعم، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نوزع الخليط فوق الفطيرة ونساويه جيدا.

بعد ذلك نضغط على الخطوط بقطاعة مرة ثانية.

ثم نوزع مكعبات الجبنة بين الخطوط بالعرض.

ثم نوزع جبنة موزاريلا مبشورة.