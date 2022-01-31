“” طريقة الفراخ المشوية بالفرن أحلى من الجاهز في البيت وبمكونات متوفرة

إن الفراخ تعتبر من أشهى الوجبات الأساسية في الشرق الأوسط، ويمكن طهيها بعدة طرق والتي منها الشوي، لذلك سوف نذكر في هذا المقال طريقة الفراخ المشوية بالفرن ويعتبر سر نجاح الفراخ المشوية هو الخلطة التي سوف يتم تتبيل الفراخ بها، وهذا هو ما سنتعرف عليه من خلال هذه المقالة.

طريقة الفراخ المشوية بالفرن

يجب أولا قبل أن تتدخل الفراخ الفرن، تتبيلها بالخلطة التي سوف نتعرف عليها من خلال السطور التالية، ويقدم بجانب هذه الفراخ، الأرز، وهذه التتبيلة هي كالآتي:

ثوم مهروس بمقدار ملعقة كبيرة.

بصلة مفرومة ناعم.

عصير ليمونة.

كوب من الزبادي.

طماطم عدد واحد حبة.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر.

كمون بمقدار ملعقة صغيرة.

زنجبيل بمقدار ملعقة صغيرة.

كزبرة ناشفة بمقدار ملعقة صغيرة.

بهارات الدجاج.

حبهان.

زيت.

ملعقتين من صلصة الطماطم.

طريقة التحضير

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه الطماطم وجميع البهارات السابقة ولكن من دون ماء.

نخلطهم مع بعضهم البعض جيداً.

نخرج الخليط ونضعه في وعاء، ونضع عليه البصل المفروم، والثوم، والزبادي، وعصير الليمون، ونخلطهم جيدا ببعض، باستخدام اليد أو الملعقة.

وهكذا تكون خلطة تتبيله الفراخ جاهزة.

نحضر الفراخ بعد تنظيفها جيداً، ونتبلها من كافة الجوانب ومن الخارج ومن الداخل بهذه الخلطة، ونحاول ادخال الخلطة تحت جلد الفرخة.

بعدها نقوم بترك الفراخ المتبلة جانباً لمدة نصف ساعة، حتى تتشرب الخلطة.

نشعل الفرن على نار متوسطة.

نحضر الفراخ المتبلة، يمكن إبقاء الفرخة كاملة، أو تقطيعها إلى قطع، وعمل بعض الجروح فيها بالسكين.

نحضر صينية الفرن ونضع فيها شرائح من البطاطس والبصل، وحبتان من الطماطم، وحبتان من الفلفل الألوان، والفلفل الحار.

نضع عليهم القليل من الملح والفلفل الأسود والفلفل الأحمر، والكمون، ونقلبهم ببعض.

بعدها نقوم بوضع الفراخ المتبلة فوق هذه الخضار.

نضع القليل من الزيت على كل من الفراخ والخضار.

نضيف كوبين من الماء الدافئ إلى الصينية.

ندخلها الفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج الخضار والفراخ جيداً.

يمكن دهن سطح الفراخ بصلصة الطماطم حتى يعطيها اللون الذهبي الأحمر.

سر نجاح طريقة عمل الفراخ المشوية في المنزل

تتساءل بعض السيدات عن أهم النصائح التي تساعد في خروج “الفراخ المشوية” بشكلها الجذاب كما تقدم في المطاعم، وهنا يأتي دور خبراء الطبخ للرد عن تلك التساؤلات حيث أكدوا بأنه من الضروري الاهتمام باختيار “فرخة” ذات حجم كبير بعض الشيء وكذلك يتوجب على ربة المنزل بأن تهتم بدرجة حرارة الفرن وأن تتأكد من كون الفراخ قد تحصل على القدر الكافي من التوابل.

الجدير بالذكر بإن هناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها في عمل الفراخ المشوية في المنزل، فهناك من يفضل عملها على الطريقة السورية والتي تحتوي في بعض الأحيان على خلطة بالعسل، وكذلك هناك من يفضل عمل الفراخ المشوية على “شواية”، في حين يريد البعض الآخر عمل الفراخ على الفحم وذلك نظرًا لكونها طريقة صحية وتقلل من نسبة الدهون الموجودة في الفراخ.