هتعملي معجنات شهية في أي وقت بعجينة العشر دقائق في المنزل

عجينة العشر دقائق بحث العديد من السيدات حول طريقة سهلة تمكنهم من خلالها صنع أجود أنواع المخبوزات الشهية واللذيذة التي يطلبها أطفالهم ويحبون شراءها من المخابز لشدة تعلقهم بمذاقها الشهي، لذلك تبحث كل ام عن طريقة لعمل العجين التي تستطيع من خلالها صنع كل ما يعشقه أطفالها لتجنب حدوث أي أمراض قد تصيبهم من أكل المحلات الغير أمينه على زبائنها، بالإضافة إلى انتشار الأمراض المختلفة في بقاع الأرض خلال الفترة الأخيرة، وفي هذا المقال سنقدم لكم أفضل وأسهل العجائن التي تمكنك من صنعها في أقل من عشر دقائق معدودة في مطبخك ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول طريقة تحضيرها وأهم المكونات التي تتضمنها تابعونا.

مكونات تحضير عجينة العشر دقائق

البعض يري أن عمل عجينة العشر دقائق قد تتكلف العديد من الوقت والجهد وشراء مكونات باهظة الثمن ولكن على عكس ذلك فالعجينة لا تحتاج الا مكونات بسيطة واقتصادية للغاية والتي من ضمنها:

معلقة كبيرة من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية.

ثلاث أكواب من الماء للعجن.

خمس أكواب من الدقيق.

أربعة ملاعق كبيرة من اللبن البودر.

كوب ونصف من زيت عباد الشمس.

طريقة عمل عجينة العشر دقائق في البيت

ليس من الصعب أن تقومي سيدتي بعمل جميع أشكال العجائن في منزلك بأقل مجهود ووقت ولن يتكلف ذلك غير عشر دقائق معدودة فقط، ويمكنك اتباع الخطوات الآتية لتحصلي على نتيجة جيدة وهي: