نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي وصفة لشد البشرة وتحفيز الكولاجين لشباب دائم ووجه مشرق في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوي وصفة لشد البشرة وتحفيز الكولاجين لشباب دائم ووجه مشرق في دقائق، البشرة النضرة هي ما تسعى إلى الحصول عليها جميع السيدات التي تهتم بالحفاظ على جمالهم والاهتمام بصحة بشرتهم، وذلك من خلال الاعتماد على بعض الوصفات الطبيعية الغير مكلفة والتي لا تتطلب العناء في تحضيرها، حيث تعاني المرأة أكثر من الرجل من الشيخوخة المبكرة والتي تبدو واضحة على ملامح وجهها من خلال ظهور تجاعيد البشرة والتي تسبب للمرأة إزعاج نفسي كبير، وبالتالي ترغب في شد بشرتها بشكل طبيعي.

وصفة فعالة لشد البشرة وزيادة إنتاج الكولاجين بطريقة طبيعية

تعاني السيدات مع تقدم العمر من مشاكل البشرة الكثيرة ومن أبرز تلك المشاكل ترهل الجلد وظهور تجاعيد البشرة.

ولذلك تلجأ لاستخدام المنتجات الكيميائية مثل الكريمات أو حبوب الكولاجين والتي تتوافر بكثرة إلا أن أضرارها كثيرة.

والتي يمكن علاجها بسهولة عن طريق استخدام مواد طبيعية آمنة علي البشرة وتحافظ علي نضارة الوجه بدون أي آثار جانبية.

ولهذا سوف أقدم لكم أقوي وصفة لشد البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين بدون مواد كيميائية.

وصفة الألوفيرا لبشرة مشدودة وأكثر شباب

حيث أن الألوفيرا يساعد على علاج تجاعيد البشرة وتحافظ علي رطوبة الجلد مما يمنع ظهور التجاعيد أو الخطوط.

وهذا لاحتوائه علي مواد طبيعية تعمل علي تجديد خلايا البشرة والحصول علي بشرة مشدودة.

مكونات وصفة شد البشرة وتحفيز الكولاجين

2 ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة كبيرة الحجم من نشا الذرة.

طريقة تحضير وصفة شد البشرة وكيفية الاستخدام

نحضر إناء عميق ونضع به كل من النشا وجل الصبار، ونخلطهم جيداً حتى يصبح لدينا معجون كريمي.

ثم نقوم بتوزيع الوصفة على البشرة وتترك لمدة ربع ساعة.

مع ضرورة إراحة جميع عضلات الوجه دون حركة، ثم يتم غسل البشرة بالماء الدافيء.

للوصول إلى أفضل النتائج يفضل تكرار الوصفة لمدة أسبوع بشكل يومي.

خلطة النشا و الحليب لشد البشرة وتعزيز الكولاجين

نستطيع الحصول على بشرة مشدودة بطريقة سهلة، دون اللجوء إلى حقن البشرة بالبوتكس،

وذلك بأبسط الإمكانيات، يمكن تحضير الوصفة من خلال ما يلي.

مكونات خلطة شد البشرة لوجه مشرق

ملعقة كبيرة من جل الصبار الطازج.

ملعقة كبيرة الحجم من نشا الذرة.

ربع كوب من الحليب البودرة أو السائل.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء عميق ونضع به النشا والجل و نمزجهم بالحليب السائل ونخلط المكونات جيداً حتى يصبح لدينا سائل كريمي.

يتم غسل البشرة بالماء الدافئ والصابون جيداً ثم نقوم بتجفيفها بالمنشفة.

ثم نقوم بتوزيع الخليط على البشرة باستخدام أصابع اليد مع الاسترخاء.

نترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة وفى النهاية يتم غسل البشرة بالماء الدافئ.

للوصول إلى أفضل النتائج يفضل تكرار الوصفة لمدة أسبوع بشكل يومي.

وصفة الطماطم والعسل لشد البشرة وتحفيز الكولاجين

تعمل الطماطم علي تنشيط تحفيز الكولاجين في البشرة لاحتوائها علي فيتامين سي كما تساعد في شد البشرة.

العسل له فاعلية كبيرة لزيادة إنتاج الكولاجين لغناه بمضادات الأكسدة والفيتامينات الهامة لبشرة صافية.

مكونات وصفة البشرة وزيادة الكولاجين

حبة طماطم طازجة.

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

طريقة تحضير الوصفة وكيفية التطبيق