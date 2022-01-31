ملعقة سرية ضعيها على الكفتة المشوية هتضاعف حجمها وهتخليها متماسكة أسرار نجاح كفتة الحاتي

الكفتة، تعتبر أكلة من بين أكثر الأكلات شعبية حيث أن الكثير من الأشخاص من الكبار وكذلك الطفال الصغار يفضلون تناول هذا النوع المميز من الوجبات، والتي من الممكن أن تقوم بتحضيرها ربة المنزل للحصول السريع على أفضل نوع من أنواع الكفتة من اللحم المفروم الممتزج بأنواع من التناول والتي تساعد على جعل الوصفة من الكفتة تكتسب النكهة المميزة، ومن خلال ما يلي من تلك الفقرات المقبلة نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات الأساسية والتي تحتاجها ربة المنزل وتوفرها قلل أن تقوم بالبدء في الإعداد لتلك الخلطة من اللحم المفروم وبقية المكونات لعمل أفضل نوع من أنواع الكفتة، كما سنوضح الطريقة البسيطة للتحضير وكيفية التسوية للكفتة بشكل صحيح.

مكونات عمل الكفتة

الكفتة لا تتطلب إلا مكونات بسيطة حتى يتم تحضيرها، وأهم ما يمكن استعماله بالطبع في تلك الوصفة المتميزة هو اللحم المفروم مع التوابل وبعض أنواع من الخضار والتي تعد مكونات أساسية وأي إضافات أخر لا تعد أساسية فالمكونات الآتي ذكرها بالتفصيل هي الأساس لعمل أي نوع من أنواع الكفتة، ومن خلال الآتي نوضح المقدار الأساسي للكفتة، من الممكن أن يتم عمل الكفتة وهذا من خلال استعمال مكونات بسيطة، وتلك المكونات هي التي نذكرها من خلال الآتي من تلك الفقرات:

كيلو من اللحم المفروم.

توابل الكفتة.

ربع ملعقة من مكون جوزة الطيب.

عدد اثنين من البصل متوسط الحجم ويتم بشره.

القليل من البقدونس المفروم ناعم.

ملح وفلفل ناعم.

ربع كوب من مكون فول الصويا.

طريقة التحضير للوصفة

من الممكن أن يتم التحضير السريع لتلك الخلطة من تلك المكونات السابقة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى هي وضع اللحم المفروم مع التوابل والملح بوعاء عميق ويكون بحجم مناسب.

نقوم بالتقليب الجيد للملح مع البهارات واللحم ثم تتم الإضافة للبصل مع البقدونس، مع الخلط لكل المقدار بشكل جيد.

بعد خلط كل المكونات يتم تشكيلها لأصابع بحجم متناسق، ومن ثم يتم وضع الكفتة بالثلاجة للتشميع قبل التسوية.