طريقة عمل الكشري المصري مثل المحلات في 7 دقائق أسرار جديدة

طريقة عمل الكشري المصري مثل المحلات في اسرع وقت ممكن، دائما ما ما قد يبحث الكثيرون عن أكلات المطبخ المصري، حيث يعد الكشري أكلة مصرية شعبية من الدرجة الأولي يأكلها الغني والفقير، يمتاز طبق الكشري بالكثير من المزايا فهي وجبة سريعة تأكل بالدقة والشطه، لذا يلزم تجهيز الصلصة والدقة والمقادير المطلوبة لعمل هذه الوجبة، حيث هناك عدة طرق لعمل هذه الوجبة.

طريقة عمل الكشري المصري مثل المحلات

المقادير



رشه ملح.

معلقة كمون.

خمس فصوص ثوم.

نصف كيلو طماطم عصير خلاط.

معلقة زيت نباتي.

شوية فلفل اسود.

طريقة التجهيز

نضع في وعاء، الزيت حتى يقصر. ونضيف الثوم مع التقليب ليتغير اللون. نقوم بصب عصير الطماطم وإضافة الملح والفلفل والكمون. ونترك حتي يندمج ويتم التسبيك الصلصة بالتطيب، واليك رابط طريقة عمل الملوخية بالأرانب.

طريقة تحضير دقة الكشرى

المقادير

معلقة زيت نباتي.

ربع كوب خل.

ثلاث فصوص قوم.

نصف كوب ماء.

رشه شطه حارة.

شوية كمون.

معلقة ملح.

طريقة التحضير

يتم أحضار المقلي نضع الزيت والثوم مع التقليب لهم.

ونتركه قليل من الوقت يتغير اللون للون الذهبي، ثم نضيف الخل. نقوم بوضع الماء والشطة والملح والكمون ونصبر حتي يتم الغليان الخليط، واليكم طريقة تتبيلة الدجاج المشوي.

طريقة إعداد المعكرونة للكشري

المقادير



معلقة زيت نباتي.

رشة ملح.

نصف كيلو مكرونة.

طريقة الإعداد

نضع حلة علي النار بها الماء للغليان، ونضيف المكرونة، الملح والزيت وتترك لمدة ١٥ دقيقة على النار. يتم تصفية المكرونة من الماء بعد عملية سلقها ونقوم بغسلها بالماء البارد، واليكم طريقة عمل المسخن الدجاج.

طريقة تحضير الكشرى

المقادير

كوب من الأرز.

بصلة شرائح.

كوب عدس بجبة.

معلقة زيت.

رشة ملح.

كوب شعرية.

طريقة عمل الكشري المصري الأصلي

نضع قدر به زيت وبصل شرائح علي النار ويتم التشويح. يتم تصفية البصل من الزيت علي مناديل ورقية بعد التشويح. الزيت المتبقي في القدر نضع الشعرية حتي التشويح للون الذهبي. نقوم بوضع الأزر مع الشعرية ونقلب ونضيف الملح والكمون. نعمل بنقع العدس لمدة ربع ساعة في الماء ، ثم نقوم بسلقة في الماء لمدة ربع ساعة ، حتي النضج، واليكم طريقة عمل حمص الشام. إضافة العدس إلى الأرز والشعرية والماء المناسب لهم ونتركهم على نار هادئة، حتي يتم التطيب للكشري. ونقوم بغرف الكشرى في الطبق. ويتم إضافة كمية من المكرونة حسب رغبة. ونضع البصل ثم ننزل بالصلصة على وش الطبق. القيام بوضع الدقة والشطة في طبق أو زجاجة خارجية، جنب طبق الكشرى، حتى يأخذ حسب الرغبة والليمون أيضا، واليك رابط عمل البلاليط الاماراتي.

طريقة عمل الكشري سهل

المقادير

كوب أرز.

عدد اثنين مكعب دجاج.

كوب عدس بجبة.

ثمرتين طماطم مطحونة

بصلتين.

كوب مكرونة يتم السلق.

معلقة معجون طماطم.

نصف كوب شعرية.

ثلاث معالق زيت.

نصف كوب خل.

رش ملح.

شوية كمون.

ثوم مفروم.

معلقة عصير ليمون.

بصلتين.

كوب حمص للصلق.

طريقة عمل الكشري البيتى

نضع القدر على النار فيه الماء للغليان. نقوم بصلق العدس على نار هادئة. ويتم تقطيع البصل ووضعه في قدر آخر ونضيف الزيت والبصل لعمل تقلية وحمص الشام حتي يأخذ اللون البني ننزل البصل من القدر. يتم تشويح الشعرية في نفس القدر وتقلبية حتى يأخذ اللون الذهبي. نقوم بوضع الماء ونترك القدر حتى الغليان ، ونضع الأرز ومرق الدجاج. يتم سلق العدس وتصفيه من الماء ووضعة على الأرز. يتم تهدئة النار تحت القدر الأرز والتغطية ونتركه حتى النضج والتطيب ثم يتم التقديم علي صينية التقديم، ونذكركم برابط طريقة عمل الكيكة.

وصلنا لختام شرح طريقة عمل الكشري المصري مثل المحلات في 7 دقائق أسرار جديدة