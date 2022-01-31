اوعي تشتري الجاهزة تاني.. طريقة عمل مكعبات مرقة الدجاج في المنزل بدون مواد حافظة نفس الطعم الأصيل

طريقة عمل مرقة الدجاج، استعمال مرقة الدجاج في الطهي لمختلف المأكولات من أكثر خطوات الطهي التي قد تعتمد عليها ربة المنزل في أن تقوم بتعزيز نكهة الأطعمة والمأكولات بطعمها الغني بالتوابل القوية ذات الرائحة والطعم المميز، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم الطرق التي من الممكن أن تساعد ربة البيت في الحصول على النكهة الخاصة بالمرقة، ومن دون أن تقوم بشرائها من المحلات، حيث أن الكثير من الدراسات تشير إلى أن استعمال مرق الدجاج المصنع قد يتسبب في بعض الأضرار الصحية، ومن السطور القادمة نعرض أهم المعلومات عن الوصفة المنزلية والتي تساعد على تحضير المرقة بشكل سريع وصحي وبطعم يشبه المرقة الجاهزة.

مكونات إعداد مكعبات مرقة الدجاج

الكثير من ربات البيوت تبحثن دائما عن الطريقة المطبخية التي من خلالها من الممكن أن تقوم ربة المنزل بعمل أفضل نكهة لأفضل أنواع من مكعبات المرق واستعمالها بحيث تكون بديل ممتاز لأي نوع مرقة جاهزة، ومن خلال الآتي نوضح أهم المقادير التي تسهم في تنكيه المرقة بحيث تصبح بطعم مميز، حيث تعتبر وصفة صنع مرق الدجاج بالبيت من الوصفات المبحوث عنها وبقوة وإليكم مكونات أفضل وصفة صحية من الممكن عملها في البيت، من أفضل المكونات التي من الممكن أن نستعملها لتحضير المرقة ما يلي:

عدد كوبين من مرق الدجاج.

ملعقة صغيرة زنجبيل بودر.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ربع ملعقة قرفة بودرة.

ملعقة من الكاري.

ملعقة فلفل أبيض.

عدد ثلاث ملاعق من النشا.

ملعقة صغيرة من مكون ملح الطعام.

طريقة إعداد مكعبات مرقة الدجاج في البيت

الخطوة الأساسية والتي تيسر على ربات البيوت عمل المرقة هي استعمال الخلاط الكهربي للخلط الجد لكل المقدار مع إمكانية اتباع الخطوات الآتي ذكرها لعمل وصفة المرقة:

القيام بوضع كل المقادير المتوفرة بدورق الخلاط.

الخطوة التالية تكون بخفق المكونات بشكل جيد حتى تختلط المكونات

نضع المزيج قدر ملائم ونتركه على النار ليتكاثف جيدا ويثقل قوامه.