تعرف على وصفة الحلبة لزيادة الوزن بشكل سريع بدون مكملات غذائية

يمكنكم استخدم طريقة الحلبة بكل سهولة من أجل زيادة الوزن بكل سهولة كما تعمل أيضا الحلبة على زيادة الهرمونات الأنثوية ايضا التي تعمل على إبراز جسم الفتاة أيضا كما تعمل أيضا الحلبة على العديد من الفوائد المختلفة التي يمكنكم من خلالها زيادة الوزن بشكل سريع تابعوا معانا.

طريقة عمل الحلبة لزيادة الوزن

يمكنكم وضع كوب من الماء في وعاء.

ثم نقوم بوضع حوالي ملعقتين من الحلبة المطحونة.

ثم نقوم بوضع حوالي ملعقتين من الحلبة المطحونة. ثم يتم وضعه على النار ويتم ترك المزيج يبرد وتصفيه المزيج بعد ذلك ويتم إضافة العسل مع السكر ويتم شرب ثلاثة أكواب كل يوم حتى نحصل على الوزن الذي نرغب فيه.

نصائح عند استعمال الحلبة للتسمين

يتم تناول العديد من الأطعمة التي لديها العديد من السعرات الحرارية العالية ومن أهم هذه الأطعمة بكل تأكيد هي الفول السوداني والفاصوليا والعديد من الحبوب الأخري التي تعمل أيضا على تخزين الطاقة في الجسم

ثم يجب عليكم البعد عن جميع الأطعمة التي تحتوي على العديد من الدهون والأطعمة ايضا التي تحتوي على العديد من السعرات الحرارية والتي تكون غير مفيدة تماما على الجسم مثل المشروبات الغازية والعديد من الأطعمة المقلية ايضا.

يجب عليكم أيضا تناول كميات كبيرة من السلطة.

يجب عليكم أيضا تناول كميات كبيرة من السلطة. كما يمكنكم وضع نصف كوب من الماء مع ملعقة من الحلبة.

ويتم تناول هذه الوصفة بشكل يومي قبل النوم.

وصفة الحلبة مع زيت الزيتون