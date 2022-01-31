نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مربي البرتقال بكل أسرارها مع خبرة سنين ما في ألذ ولا اروع من كده الحقي قومي اعمليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة جديدة لصنع مربى قشر البرتقال حيث أنه من أشهر أنواع المربى ، والمعروف بطعمه الرائع وقوامه بالإضافة إلى أنه يحتوي على العديد من الفوائد المفيدة والمغذية للجسم فهو عنصر غذائي أساسي لجسم الإنسان، وهناك اكثر من طريقة لعمل مربى البرتقال وسوف نعرض لكم اليوم في هذا المقال طريق عم مربى البرتقال.

طريقة عمل مربى البرتقال

مقادير عمل مربى البرتقال تتكون من: كيلوغرامان ونصف من البرتقال، كيلوغرامان من السكر، عصير ليمونيتين.

وطريقة التحضير هي:

تقشير البرتقال ثم اغسل كل برتقالة وقطّعها إلى أرباع.

انزع البذور والسيقان ثم قطّعها إلى شرائح رفيعة.

ضعي الكمية المناسبة من السكر والبرتقال في قدر وسخنيها على نار خفيفة حتى يذوب السكر مع التحريك في نفس الوقت.

أضف ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون وحركه لإزالة الرغوة.

قلب الخليط باستمرار حتى يتكاثف.

اتركه يبرد قليلاً ثم ضعه في برطمان زجاجي خاص للمربى.

طريقة عمل مربى البرتقال بالقشر

المقادير تتكون من: كيلوغرام من البرتقال، ملعقتان كبيرتان من بشر البرتقال، ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المقشر على شكل شرائح رفيعة، كوب من عصير البرتقال، عصير ليمونه، كيلوغرام من السكر.

طريقة التحضير هي:

يقشر البرتقال قم بإزالة القشرة البيضاء من داخل البرتقال ثم قطع البرتقال إلى أرباع وإزالة البذور.

نقطع البرتقال إلى مكعبات أو شرائح رفيعة وتخلط جميع المكونات في قدر كبير مع البرتقال.

ضعي القدر على نار خفيفة حتى يذوب السكر مع التحريك من حين لآخر لتجنب الالتصاق بقاع القدر.

يزيل الرغوة التي تستمر في الظهور على الوجه.

ضعي القدر على النار بدون غطاء مع التحريك المستمر.

عندما تلاحظ أن المكونات قد ذابت واندمجت مع بعضها البعض ارفع المقلاة من على النار واتركها جانباً لتبرد.

ضع المربى في أوعية خاصة إما زجاجية أو بلاستيكية وأغلقها بإحكام وضعها في الثلاجة.

مربى البرتقال بالجزر

مقادير مربى البرتقال بالجزر تتكون من: برتقالتان مقشرتان، ومقطعتان إلى قطع متوسطة، جزرة مقشرة، ومقطعة إلى قطع متوسطة، ملعقة صغيرة من البرتقال المبشور، أربع ملاعق كبيرة من السكر المخصص للرجيم، ملعقة كبيرة من النشا المذاب في نصف كوب من الماء.

طريقة التحضير هي: