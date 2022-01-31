بطاطس المطاعم الشهيرة.. ملعقة واحدة ضعيها على البطاطس هتبقي مقرمشة ومش هتمتص زيت نهائيا

البطاطس المقرمشة بدون زيوت من أهم ما تبحث عن طريقته مختلف ربات البيوت حيث تعتبر تلك الوصفة محبوبة من قبل الصغار والكبار، ومن الممكن أن يتم عملها من دون أي احتياج لأي مادة دهنية أو زيتية لكون الزيوت منتجة للعديد من السميات أثناء القلي وهذا ما يجب أن نتجنبه تماما، ونعتمد على الوصفات المطهية بشكل صحي أكثر، لذا نقدم فيما يأتي أفضل طريقة لعمل البطاطس المقلية ومن دون أي استعمال للزيوت مع بيان بالمكونات المساعدة في القلي وطريقة الإعداد.

طريقة تحضير البطاطس

من الممكن أن نقوم بالتحضير السريع لوصفة البطاطس والتي تكون معدة بطريقة القلي بحيث تكون صحية ومن دون أن يكون هناك استهلاك لأي زيت يكون غزير ومن خلال الاستعانة بالمكونات المنزلية البسيطة والتي سنتعرف عليها فيما يأتي نحصل على وجبة من خضار البطاطس المقلية والتي يتم قليها بشكل صحي آمن ولا يتسبب في حدوث أي مضار تقع على جسم الإنسان مع الاحتفاظ بمحتوى البطاطس من الفيتامينات والمواد المغذية، وفيما يأتي نقدم لك أفضل وصفة بطاطس يتم قليها ومن دون الحاجة لأي قطرة زيت.

مكونات البطاطس المقلي الصحية:

كيلو من البطاطس ويتم تقطيعها.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

الفلفل الأسود.

الملح يكون حسب الرغبة.

ربع كوب من مكون الدقيق الأبيض.

ملعقتان من مكون النشا.

ملعقة صغيرة من بيكينج بودر.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

طريقة التحضير لوصفة البطاطس

من الممكن أن تقوم ربة المنزل بالتحضير السريع والصحي لتلك الوصفة للبطاطس وكل مكوناتها من خلال الاستعمال لها واتبع الخطوات الآتية: