وداعاً لتجاعيد البشرة مع كريم الفازلين والحليب السحري سيجعلك ملكة جمال في أسبوع

كريم الفازلين والحليب ، كريم رائع يصنع المعجزات ويحل جميع مشاكل البشرة ويقضي على الاسمرار وغمقان الوجه نهائياً، ويساعد على تنعيم البشرة وحمايتها من تشققات الشتاء القاسية، فتجد أغلب السيدات يعانون من هذه المشكلة المزعجة، ويبحثون عن طرق طبيعية تساعدهم على إعادة بشرتهم إلي طبيعتها، فهو كريم سحري يتغلغل داخل مسام البشرة بسرعة كبيرة مما يساعد على تبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع، ويقضي على البثور والحبوب التي تشوه مظهر الوجه، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الفازلين والحليب السحري سيجعلك ملكة جمال في أسبوع بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات كريم الفازلين والحليب السحري

يحتوي الكريم على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة صغيرة من الحليب البودرة.

مقدار ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة من كريم فيري.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم طريقة تحضير كريم الفازلين والحليب السحري سيجعلك ملكة جمال في أسبوع بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر علبة كريم فارغة ونقوم بغسلها جيداً بالماء الدافئ. ثم نقوم بوضع جميع المكونات داخلها ونقلبهم جيداً. نستمر في تقليب المكونات حتى نحصل على قوام كريمي. نغطي العلبة ونضعها في الثلاجة لمدة ربع ساعة كاملة. ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ حتى تتفتح المسام. نقوم بوضع الكريم كل يوم على البشرة صباح ومساء. بعد ذلك نقوم بغسله بالماء البارد وسوف تلاحظين الفرق.

فوائد كريم الفازلين والحليب للبشرة

يحتوي الكريم على فوائد عديدة سوف نقدم لكم وهى كالتالي:-