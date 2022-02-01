نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة المصانع أصنعي الحلاوة الطحينية بالشوكولاتة في المنزل بمقادير اقتصادية وبطعم وقوام لذيذ في المقال التالي
تعتبر الحلاوة الطحينية من أنواع الأكلات المفضلة لدى الكثير من الناس وصغار السن بالتحديد فهي من الأكلات المفضلة بالنسبة لهم ويرغبون في تناولها كثيرا، لأن من المعروف أن الأطفال يعشقون الحلويات لذلك يقومون بشرائها جاهزة من المحلات ولكنها قد تحتوي أحيانا على الكثير من المواد الحافظة التي ممكن أن تضر صحة الأطفال، لذلك تفضل كل الأمهات أن تقوم بعمل الحلاوة الطحينية في المنزل حيث أن طريقتها سهلة جدا وسريعة فهي لا تأخذ سوي عدة دقائق فقط لتقديمها، ومن الممكن أن يتم عملها بالعديد من النكهات المختلفة فيمكن أن نضيف لها بعض المكسرات مثل الفستق والبندق أو الفول سوداني أو بتشكيلة مختلفة من المكسرات المجروشة أو نقوم بعمل الحلاوة الطحينية بالزبدة أو بالقشطة.
مكونات الحلاوة الطحينية بالشوكولاته
- ثلاث أكواب كبيرة الحجم من الطحينة.
- نصف كوب كبير من الحليب السائل.
- نصف كوب كبير من السكر.
- ربع كوب كبير من الزبدة.
- نصف كوب كبير من مسحوق الكاكاو الخام.
- كوبان كبيران ونصف من الشوكولاته المبشورة.
طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالشوكولاته
- نقوم بتجهيز وعاء عميق ونضع به نصف كوب كبير من الحليب السائل ونتركه على النار حتى يتم غليان الحليب ثم يتم إضافة نصف كوب كبير من السكر ونضع ربع كوب كبير من الزبدة وقومي بتقليبهم مع بعض بإستخدام مضرب السلك اليدوي.
- ونستمر في التقليب حتى يتم ذوبان الزبدة مع السكر فهذا نحصل عليه بسهولة نتيجة سخونة الحليب وبعد ذلك نقوم بإضافة كوبان كبيران ونصف من الشوكولاته المبشورة مع الإستمرار في التقليب الذوبان الشوكولاته.
- ثم يتم رفع الوعاء من على النار ونتركه جانبا ونضيف إليه ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الطحينة ونصف كوب كبير من مسحوق الكاكاو الخام ويتم تقليبهم مع بعض بإستخدام المضرب للحصول على قوام كثيف وناعم.
- وبعد ذلك يتم تجهيز علبة محكمة الغلق ويفضل أن تكون على شكل مستطيل ونضع بها خليط الحلاوة الطحينية ويتم غلقها جيدا ونضعها في الثلاجه ونتركها لمدة يوم أو أكثر حتى يتم تقطيعها جيدا وتكون متماسكة ونتناولها في أي وقت.
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