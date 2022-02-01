بطريقة المصانع أصنعي الحلاوة الطحينية بالشوكولاتة في المنزل بمقادير اقتصادية وبطعم وقوام لذيذ

تعتبر الحلاوة الطحينية من أنواع الأكلات المفضلة لدى الكثير من الناس وصغار السن بالتحديد فهي من الأكلات المفضلة بالنسبة لهم ويرغبون في تناولها كثيرا، لأن من المعروف أن الأطفال يعشقون الحلويات لذلك يقومون بشرائها جاهزة من المحلات ولكنها قد تحتوي أحيانا على الكثير من المواد الحافظة التي ممكن أن تضر صحة الأطفال، لذلك تفضل كل الأمهات أن تقوم بعمل الحلاوة الطحينية في المنزل حيث أن طريقتها سهلة جدا وسريعة فهي لا تأخذ سوي عدة دقائق فقط لتقديمها، ومن الممكن أن يتم عملها بالعديد من النكهات المختلفة فيمكن أن نضيف لها بعض المكسرات مثل الفستق والبندق أو الفول سوداني أو بتشكيلة مختلفة من المكسرات المجروشة أو نقوم بعمل الحلاوة الطحينية بالزبدة أو بالقشطة.

مكونات الحلاوة الطحينية بالشوكولاته

ثلاث أكواب كبيرة الحجم من الطحينة.

نصف كوب كبير من الحليب السائل.

نصف كوب كبير من السكر.

ربع كوب كبير من الزبدة.

نصف كوب كبير من مسحوق الكاكاو الخام.

كوبان كبيران ونصف من الشوكولاته المبشورة.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالشوكولاته