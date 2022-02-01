بملعقة نشا واحدة أصنعي مشروب السحلب الساخن على أصولها بقوام ثقيل وبطريقة لذيذة لشتاء أكثر دفئاً

يعد السحلب من أحلى وألذ أنواع المشروبات التي لا يمكننا الإستغناء عنه نهائيا وبالتحديد في فصل الشتاء فقد نجد الكثير من الناس بما فيهم صغار السن يعشقون تناول مشروب السحلب، عندما يكون الجو أكثر برودة لأنه يساعد بشكل كبير جدا علي تدفئة الجسم ويمنحه الشعور بالدفء بعد تناوله مباشرة وبجانب هذا قد يفيد صحة الإنسان فهو يمد الجسم بالطاقة اللازمة.

وغير ذلك أنه مغذي ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية وهذا بسبب إحتوائه على الحليب الذي يكون ملئ بالكالسيوم وغيره الكثير من العناصر، لذلك لا نجد أي منزل خالي من وجود السحلب في هذا الوقت حيث نجد دائما أن معظم الأشخاص والأطفال أيضا يرغبون في تناول مشروب السحلب في المطاعم والكافيهات ويكون عليه إقبال كبير، لأنهم يقدمونه بطعم لذيذ جدا وله رائحة وقوام جذاب ويتم تقديمه بالعديد من الطرق المختلفة.

وله أيضا نكهات مختلفة فمن الممكن أن يتم تقديم السحلب بأنواع مختلفة من الفواكه أو بصوص من الشوكولاته سواء الشوكولاته البني أو البيضاء أو بصوص من الكراميل ويوجد غير ذلك الكثير، من النكهات فقد يقدم السحلب في هذه الأماكن بأسعار عالية لذلك تبحث معظم الأمهات عن طريقة عمل مشروب السحلب بطريقة أحلى من الكافيهات، وعادة يتم عمله بإستخدام بودرة السحلب الجاهزة ولكن نجد أغلبية النساء يستخدمون مسحوق النشا لذلك سوف نقدم لكي سيدتي من خلال هذا المقال مشروب السحلب بالنشا بطريقة بسيطة جدا وموفرة وبمذاق جذاب ورائع.

مكونات مشروب السحلب بالنشا

نقدم على شراء المشروبات الساخنة فى فصل الشتاء لتعطى الجسم التدفئة، ومن أحب المشروبات الساخنة لدى الجميع هو السحلب، من الممكن اعداد طريقة السحلب فى المنزل، عليا إحضار النشا والبن البودرة والسكر البودرة والسمسم وبعض من المكسرات المحببة الينا، نحصل على خليط السحلب المفيد لصحة الإنسان، كما أنه يحتوي على الكالسيوم وفيتامين د و فيتامين أ والعديد من الفوائد الصحية .

كوبان كبيران من الحليب السائل.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من بودرة السحلب الخام.

خمس ملاعق صغيرة الحجم من السكر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا السائلة.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من القرفة البودر وهي على حسب الرغبة.

كمية مناسبة من المكسرات المجروشة مثل فول السوداني والزبيب وجوز الهند.

طريقة عمل مشروب السحلب بالنشا