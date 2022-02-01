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عمر شويل - جدة بأدق المقادير أعملي الجبنة الرومي في المنزل على أصولها بطريقة ناجحة ومظبوطة زي المصانع - ثقفني
طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل بطعم المحلات تعتبر من أسهل الطرق التي يمكننا أن نقدمها لكي سيدتي من خلال هذا المقال حيث أن جميع الأطفال وكذلك الكبار يعشقون تناول الجبنة الرومي بكثرة، ويرغبون في وجودها في وجبة الإفطار وفي وجبة العشاء ويحبون تناولها في سندويتشات ويمكن أن نستخدم هذه الجبنة في البيتزا وعندما نقوم بعمل الفطائر المختلفة، فنضيف إليها الجبنة الرومي مع باقي أنواع الجبن فهي تعطيها مذاق جميل جدا.
مكونات الجبنة الرومي
- ثلاثة كيلو من الحليب السائل.
- كوب واحد كبير من الزبادي.
- نصف كوب كبير من القشطة.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- نصف كوب كبير من الماء البارد.
طريقة عمل الجبنة الرومي
- قومي بتحضير وعاء كبير ونضعه على النار ونضع به ثلاثة كيلو من الحليب السائل ونتركه على النار حتى الغليان ولكن قبل غليان الحليب يتم إضافة كوب واحد كبير من الزبادي أو من الممكن أن نضع كوب واحد كبير من الرائب.
- وبعد ذلك نقوم بتقليبهم مع بعض بإستمرار لمدة دقيقتين تقريبا ويفضل أن تكون النار هادئة جدا ثم يتم رفع الوعاء من على النار ونتركه جانبا ونستمر في التقليب.
- ثم يتم وضع نصف كوب كبير من الماء البارد مع الإستمرار في التقليب وأيضا قومي بإضافة ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود، وأخيرا يتم وضع نصف كوب كبير من القشطة ونستمر في تقليب جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد بإستخدام ملعقة خشبية أو بإستخدام مضرب السلك اليدوي.
- فعند الحصول على قوام ناعم لا يوجد به أي تكتلات ويكون كريمي نحضر وعاء آخر ونضع عليه مصفاة مناسبة ونضع على المصفاة قطعة من الشاش تكون نظيفة ثم نضع خليط الجبنة الرومي على هذا الشاش لتصفيتها من الماء بشكل جيد.
- ومن الممكن أن نضع أي شيء يكون ثقيل علي الشاش الذي يوجد به الجبنة الرومي للتخلص من الماء تماما ونتركه بهذه الطريقة لعدة ساعات ثم يتم وضعها في علبة ونتركها في الثلاجه حتى تتماسك ويمكن أن نتناولها في أي وقت.
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