بأدق المقادير أعملي الجبنة الرومي في المنزل على أصولها بطريقة ناجحة ومظبوطة زي المصانع

طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل بطعم المحلات تعتبر من أسهل الطرق التي يمكننا أن نقدمها لكي سيدتي من خلال هذا المقال حيث أن جميع الأطفال وكذلك الكبار يعشقون تناول الجبنة الرومي بكثرة، ويرغبون في وجودها في وجبة الإفطار وفي وجبة العشاء ويحبون تناولها في سندويتشات ويمكن أن نستخدم هذه الجبنة في البيتزا وعندما نقوم بعمل الفطائر المختلفة، فنضيف إليها الجبنة الرومي مع باقي أنواع الجبن فهي تعطيها مذاق جميل جدا.

مكونات الجبنة الرومي

ثلاثة كيلو من الحليب السائل.

كوب واحد كبير من الزبادي.

نصف كوب كبير من القشطة.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

نصف كوب كبير من الماء البارد.

طريقة عمل الجبنة الرومي