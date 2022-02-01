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عمر شويل - جدة سر بسبوسة الحلواني المرملة أعملي ألذ صينية بسبوسة بالقشطة مرملة وبطعم كريمي وقوام لذيذ - ثقفني
تعتبر البسبوسة من أحلى وأجمل أنواع الحلويات الشرقية التي يحبها الكثير من الناس سواء كبار السن أو صغار السن فهي من الحلوى المشهورة والمعروفة في الكثير من الدول العربية، ويمكن أن نقوم بعملها بعدة طرق ونكهات مختلفة فمن الممكن أن نضيف إلى البسبوسة مكسرات مختلفة مثل الفول سوداني أو الفستق أو البندق وغيرهم، أو يتم تجهيز البسبوسة بالجلاش وممكن أن نقوم بعمل البسبوسة بالقشطة فهي المفضلة لدى عدد كبير من الأشخاص.
مكونات البسبوسة بالقشطة
- كوب واحد كبير ونصف من دقيق السميد.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من جوز الهند.
- نصف كوب كبير من السمنة البلدى.
- نصف كوب كبير من السكر.
- علبة واحدة من القشطة.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.
- كوب واحد كبير من الحليب السائل.
- كمية مناسبة من المكسرات المجروشة.
- كمية من الشربات وهي كوبان كبيران من الماء وكوب كبير ونصف السكر وملعقة واحدة كبيرة الحجم من السمنة وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
طريقة عمل البسبوسة بالقشطة
- يتم وضع إناء عميق على النار ونضع به كوبان كبيران من الماء وكوب كبير ونصف من السكر ونتركهم حتى الغليان ثم نضيف ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ونتركهم حوالى 10 دقائق ثم نضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السمنة ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد.
- وبعد ذلك يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وقومي بتحضير صينية مناسبة ويتم دهنها بالسمنة ثم نقوم بإحضار طبق عميق ونضع به كوب واحد كبير ونصف من دقيق السميد ونضيف إليه كوب واحد كبير من الحليب السائل.
- ونضع ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من جوز الهند وملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر ونصف كوب كبير من السمنة البلدى ونصف كوب كبير من السكر ويتم عجن كل هذه المكونات مع بعضها.
- ثم نقوم بوضع نصف كمية خليط البسبوسة في الصينية المدهونة ونضيف إليها علبة من القشطة ويتم فردها جيدا ثم نضع الكمية المتبقية من خليط البسبوسة ونقوم بتوزيعها بشكل جيد ويتم إدخالها في الفرن ونتركها حتى تكون لونها ذهبي غامق قليلا.
- وبعد ذلك قومي بإخراجها ونضيف إليها مباشرة كمية من الشربات البارد ونضع رشة من المكسرات المجروشة مثل الفستق والبندق وعندما تبرد نقوم بتقطيعها ومن الممكن أن نضيف إليها ملعقة كبيرة من القشطة للتزيين ونقدمها بهذا الشكل.
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