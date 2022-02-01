سر بسبوسة الحلواني المرملة أعملي ألذ صينية بسبوسة بالقشطة مرملة وبطعم كريمي وقوام لذيذ

تعتبر البسبوسة من أحلى وأجمل أنواع الحلويات الشرقية التي يحبها الكثير من الناس سواء كبار السن أو صغار السن فهي من الحلوى المشهورة والمعروفة في الكثير من الدول العربية، ويمكن أن نقوم بعملها بعدة طرق ونكهات مختلفة فمن الممكن أن نضيف إلى البسبوسة مكسرات مختلفة مثل الفول سوداني أو الفستق أو البندق وغيرهم، أو يتم تجهيز البسبوسة بالجلاش وممكن أن نقوم بعمل البسبوسة بالقشطة فهي المفضلة لدى عدد كبير من الأشخاص.

مكونات البسبوسة بالقشطة

كوب واحد كبير ونصف من دقيق السميد.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من جوز الهند.

نصف كوب كبير من السمنة البلدى.

نصف كوب كبير من السكر.

علبة واحدة من القشطة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

كمية مناسبة من المكسرات المجروشة.

كمية من الشربات وهي كوبان كبيران من الماء وكوب كبير ونصف السكر وملعقة واحدة كبيرة الحجم من السمنة وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة