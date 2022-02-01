نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إزالة تجاعيد الوجه وتبييض وشد الترهلات بوصفة النشا السحرية لبشرة مشدودة وخالية من التجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد التجاعيد مشكلة من ضمن المشاكل الكبيرة التي تتسبب في إزعاج عدد كبير من السيدات حيث أن هذه التجاعيد تدل على التقدم في العمر وتدل أيضا علي الدخول في مرحلة الشيخوخة، وهذا الشئ قد يؤثر على حياة المرأة ونفسيتها تأثير سلبي فقد يجعلها تشعر بالخجل ومن المعروف أن تظهر الخطوط الرفيعة بجانب وجود التجاعيد فكما ذكرنا من قبل أن ظهور هذه المشكلة لها علاقة كبيرة جدا بالسن، ولكن قد توجد بعض العوامل التي تعجل من ظهورها بشكل سريع على الوجه ومن أهم هذه العوامل هي إستخدام أشياء غير صحية للبشرة.

وبالتحديد عند إزالة شعر الوجه فمثلا أن إستعمال الخيط أو الشمع من أخطر الإستخدامات التي لها دور كبير في وجود التجاعيد بل أنهم يساعدان على إجهاد البشرة وتدهورها، وكذلك تظهر بها ترهلات غير مرغوب فيها ومن العوامل التي ترتبط بظهور التجاعيد هي الإستخدام الكثير لمستحضرات التجميل والذهاب إلى النوم بدون غسل البشرة، ولكي نتجنب حدوث هذه المشكلة لابد من إتباع بعض النصائح وهي إستخدام الماء البارد لغسل الوجه وضرورة عدم إستعمال الماء الدافئ.

ومن الأفضل أن يتم غسله ثلاث مرات في اليوم على الأقل وإستخدام غسول مناسب لنوع البشرة، ويجب تنظيفها وتقشيرها بإستمرار حتى لا تتراكم خلايا الجلد الميتة فلكي نقوم بشد البشرة والتخلص نهائيا من وجود التجاعيد لابد من أن نستخدم خلطة طبيعية تساعد على ذلك وهي خلطة النشا فهو قادر على حل هذه المشكلة بشكل سريع.

مكونات خلطة النشا لشد التجاعيد

تحتاج بعض النساء لعمل وصفة طبيعية لشد الوجه والجسم والحصول على بشرة خالية من اى ترهلات، يعمل النشا على شد البشرة والقضاء على الترهلات الجلدية، كما أنه يساعد على تفتيح البشرة والتخلص من الخطوط الداكنة، التى تتكون بعد أنها فترة الحمل، هذا المكون الفعال البسيط يجعل بشرتك مشدودة دون استخدام اى مستحضر تجميل غير طبيعي .

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

طريقة عمل خلطة النشا لشد التجاعيد

نقوم بتجهيز إناء مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا وملعقتان كبيرتان من ماء الورد ونضيف إليهم ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي وملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ثم قومي بخلط كل هذه المكونات التي تم ذكرها مع بعضها بطريقة جيدة وبهد ذلك يتم غسل الوجه بإستخدام الماء الفاتر ونقوم بتجفيفه من الماء تماما.

ويتم وضع خلطة النشا على البشرة ونفردها بشكل جيد ونتركها حوالي خمسة عشر دقيقة تقريبا وبعد مرور هذه المدة قومي بغسله بإستخدام الماء البارد ثم نضع كريم مرطب مناسب لنوع البشرة ومن الأفضل أن يتم تكرار هذه الخلطة مرة واحدة في الإسبوع.

يدخل النشا فى أغلبية مستحضرات التجميل، فهو مكون طبيعي ليس له أضرار على البشرة، تستخدم بعض من السيدات النشا لشد تجاعيد الوجه والرقبة، بإضافة الحليب والنشا والعسل مع بعضها، ثم نقوم بتوزيع الوصفة البشرة بشكل متساوي، ثم نقوم بغسلها، هذا الماسك له القدرة العجيبة على التخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة نهائيا من اول استخدام .