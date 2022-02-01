مقشر القهوة المنزلي لتقشير وتبييض الركب والأكواع وإزالة البقع والسواد والجلد الميت في دقائق

من أكثر المناطق التي توجد بالجسم وتكون شديدة السواد هي منطقة الركب والأكواع حيث أن نجد العديد من السيدات والفتيات يرغبون في تبييض هذه المناطق لأنها قد تكون واضحة ولها مظهر غير مرغوب فيه، لأنها مختلفة في اللون والملمس بالنسبة لباقي مناطق الجسم فمن المعروف أن منطقة الركب والأكواع يكون ملمسهم خشن لأن الجلد في هذه المناطق يكون أكثر جفافا ويكون أيضا سميك ومختلف عن باقي المناطق، وبسبب هذا قد تتراكم عليه خلايا الجلد الميتة وتعمل علي تكوين طبقات منها فبسبب هذا تكون سميكة لذلك تكون باللون الأسود وبهذا الملمس.

فيحدث من خلال هذا الشيء خجل لكل فتاة فقد يظهر هذا اللون بسبب عدم تنظيفهم أو تقشيرهم بإستمرار فأن خلايا الجلد قد تتراكم بسبب الإهمال وعدم التنظيف، فلابد من إستعمال ماسكات طبيعية تساعد على تنظيف هذه المناطق ويكون ملمسها ناعم وتعمل هذه الماسكات أيضا علي تفتيحها وإزالة السواد الذي يوجد بها وأحيانا يظهر هذا اللون نتيجة التعرض الكثير لأشعة الشمس، ولكن نلاحظ أن أغلبية الفتيات يريدون التخلص من هذه المشكلة بطريقة سريعة فيلجأون إلى إستخدام بعض المنتجات التي تساعد على التفتيح.

مكونات خلطة القهوة لتبييض الركب والأكواع

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق القهوة.

ملعقتان صغيرتان من السكر.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

طريقة عمل خلطة القهوة لتبييض الركب والأكواع