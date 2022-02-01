نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر مفعول زيت جونسون ملعقة منه قبل النوم ستجعلك ملكة جمال وستغنيكي عن المكياج في المقال التالي
كل فتاة تهتم وتعتني بجمال بشرتها فقد تلجأ إلى إستخدام العديد من الأشياء التي يكون لها القدرة في الحصول على نقاء الوجه ويكون صافي وخالي من العيوب والمشاكل التى ممكن أن تؤثر على جمال الوجه، فمن ضمن الأشياء التي تساعد على ذلك هي إستخدام الزيوت أو الكريمات أو الماسكات الطبيعية فأحيانا يوجد العديد من مشاكل البشرة، وهي مشكلة وجود حب الشباب والخطوط الرفيعة والتجاعيد أو مشكلة الهالات السوداء والرؤوس السوداء وقد تظهر البقع الداكنة أو التصبغات ويوجد أحيانا بعض الحروق التي تنتج من كثرة التعرض لأشعة الشمس الضارة.
فكل هذه الأشياء قد تؤثر على نفسية الفتاة فتشعر بالخجل بسبب وجودها فتلجأ إلى إستعمال مستحضرات التجميل لتحاول إخفائها، ولكنها لا تستطيع أن تخفي كل هذه العيوب لذلك تفضل أن تستخدم نوع من أنواع الكريمات ولكن ممكن أن تكون كل هذه الكريمات ضارة جدا علي البشرة، فمن الأفضل أن نستخدم زيت جونسون فهو له فائدة كبيرة جدا علي البشرة ويساعد علي حل الكثير من مشكلات الوجه.
مكونات خلطة زيت جونسون للبشرة
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت جونسون.
- ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من النعناع المجفف.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.
- ملعقتان صغيرتان من جل الصبار.
طريقة عمل خلطة زيت جونسون للبشرة
- نقوم بإحضار وعاء مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا ونضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من النعناع بشرط أن يكون مجفف ثم نضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.
- وقومي بإضافة ملعقتان صغيرتان من جل الصبار ويتم وضع ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت جونسون ونقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى يتم الحصول على خليط كريمي ومتماسك.
- ثم نحضر علبة نظيفة ونضع بها هذا الكريم ويتم تركه في الثلاجه حتى نحتفظ به لمدة إسبوع واحد فقط وعندما نضع هذه الخلطة علي البشرة نتركها حوالي ثلاثون دقيقة تقريبا، وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه بإستخدام الماء البارد والغسول ويمكن أن نكرر إستخدامها ثلاث مرات في الإسبوع.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ