سحر مفعول زيت جونسون ملعقة منه قبل النوم ستجعلك ملكة جمال وستغنيكي عن المكياج

كل فتاة تهتم وتعتني بجمال بشرتها فقد تلجأ إلى إستخدام العديد من الأشياء التي يكون لها القدرة في الحصول على نقاء الوجه ويكون صافي وخالي من العيوب والمشاكل التى ممكن أن تؤثر على جمال الوجه، فمن ضمن الأشياء التي تساعد على ذلك هي إستخدام الزيوت أو الكريمات أو الماسكات الطبيعية فأحيانا يوجد العديد من مشاكل البشرة، وهي مشكلة وجود حب الشباب والخطوط الرفيعة والتجاعيد أو مشكلة الهالات السوداء والرؤوس السوداء وقد تظهر البقع الداكنة أو التصبغات ويوجد أحيانا بعض الحروق التي تنتج من كثرة التعرض لأشعة الشمس الضارة.

فكل هذه الأشياء قد تؤثر على نفسية الفتاة فتشعر بالخجل بسبب وجودها فتلجأ إلى إستعمال مستحضرات التجميل لتحاول إخفائها، ولكنها لا تستطيع أن تخفي كل هذه العيوب لذلك تفضل أن تستخدم نوع من أنواع الكريمات ولكن ممكن أن تكون كل هذه الكريمات ضارة جدا علي البشرة، فمن الأفضل أن نستخدم زيت جونسون فهو له فائدة كبيرة جدا علي البشرة ويساعد علي حل الكثير من مشكلات الوجه.

مكونات خلطة زيت جونسون للبشرة

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت جونسون.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من النعناع المجفف.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقتان صغيرتان من جل الصبار.

طريقة عمل خلطة زيت جونسون للبشرة