لن تصدقي مفعول ملعقة النشا لإزالة شعر الوجه الزائد بدون ألم نهائياً وفي 5 دقائق

توجد أشياء كثيرة ومتعددة في الوجه تتسبب في إزعاج معظم الفتيات ومن ضمن هذه الأشياء هي وجود الشعر في الوجه فهذا الشيء يعد مشكلة كبيرة بالنسبة لأي فتاة، لأنه قد يؤثر على جمال بشرتها فهي ترغب دائما أن تكون البشرة ناعمة ولكن وجود الشعر بها يعطيها ملمس غير مرغوب فيه وهذه المشكلة لا يمكن حلها بإستخدام مستحضرات التجميل، لأن عندما نقوم بوضع كريم على البشرة فقد يظهر الشعر وأيضا تظهر بعض البقع فيكون لون البشرة غير موحد لذلك من الضروري أن نقوم بإزالة شعر الوجه والتخلص منه بطريقة جيدة.

وقد يوجد العديد من الأدوات أو الإستخدامات التي يمكننا أن نستخدمها لإزالته والتخلص منه ومن أمثلة هذه الأدوات هي إستخدام الخيط، فهذه الطريقة قد تساعد على إزالته ولكنها تؤثر على البشرة تأثير سلبي لأن لها دور كبير جدا في وجود ترهلات أو تجاعيد بالوجه مع كثرة إستخدامها، وأيضا توجد طريقة أخرى تساعد على ذلك وهي إستخدام الشمع وكذلك هذه الطريقة لا تكون مناسبة للبشرة فأحيانا قد تتسبب في ظهور الحساسية والإلتهابات.

مكونات خلطة الليمون لإزالة شعر الوجه

ملعقتان صغيرتان من مسحوق النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

طريقة عمل خلطة الليمون لإزالة شعر الوجه