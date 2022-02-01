نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي بسكويت النشادر علي أصوله بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات المخبوزات في المقال التالي
بسكوت النشادر من أشهي وألذ أنواع المعجنات ألهشه والمشهورة والمنتشرة في كل البلاد العربية وخاصة في مصر، والتي يمكن أن يتم تحضيرها في المناسبات السعيدة وكما يمكن عمله لتقديمه في العيد وغير ذلك من المناسبات، ومن ضمن المناسبات هي عمل البسكويت، والبيتي فور، وكحك العيد، والغورايبة في عيد الفطر والتي يشتهر بتقديمه لأفراد الأسرة، وكما أن طريقتنا اللذيذة تعطينا بسكويت هش ولذيذة وناعم ومذاقه طيب وشهي وهى تعتبر من الوصفات التي يبحث عنها الكثير خاصتا السيدات والفتيات، وكما أن للبسكويت عدة طرق مختلفة ولها أصناف عديدة وأشكال رائعة تجذب الناس إليها، ويتم عمله في المنزل بأقل من أسعار المحلات وكما تعطينا طعم شهى ولذيذ بضمان صنعه بطريقة صحية ومفيدة خاصتا للأطفال والذين يحبونها بأنواع جديدة وهى طريقة سهلة ومميزة.
طريقة تحضير بسكويت النشادر ومكوناتها
المكونات
- كيلو من الدقيق.
- نصف كيلو من الزبدة.
- كوب إلا ربع من سكر البودر.
- بيضتان.
- خمسة عشر جرام من النشادر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
طريقة التحضير
- يتم أحضار أناء عميق يكون به زبدة وسكر بودر ويتم ضربهم بالمضرب الكهربائي أو العجان جيدا لكى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.
- ثم بعد ذلك يتم إضافة بيضة واحدة ونضربها جيدا ثم نضيف البيضة الثانية ونضربها مرة ثانية.
- يجب علينا أن نضيف إلي الخليط كل من النشادر والفانيليا ويتم مزجهم جيدا مرة أخرى.
- وبعد ذلك نضيف كلا من الدقيق والبيكنج بودر إلي الخليط السائل ويتم ضربهم بالمضرب الكهربائي على سرعة هادئة وخفقها لكى تحصلي على العجينة اللينة.
- تترك العجينة جانبا لمدة ربع ساعة تقريبا حتى ترتاح العجينة قليلا.
- يتم تشكيل العجينة إلى أصابع طويلة أو يمكن أستخدامها بمكينة البسكوت أو كيس الحلويات لعمل أشكال البسكويت المختلفة.
- يتم وضع أصابع البسكويت في صينية وتدخل على الفرن الساخنة في درجة حرارة 150 درجة مئوية وتترك في الفرن لمدة عشرون دقيقة حتى حصولها على اللون الذهبي المفضل.
- يتم أخراج الصينية من الفرن وتترك إلى أن تبرد ثم نقوم بوضعها في طبق التقديم.
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