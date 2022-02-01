إعملي بسكويت النشادر علي أصوله بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات المخبوزات

بسكوت النشادر من أشهي وألذ أنواع المعجنات ألهشه والمشهورة والمنتشرة في كل البلاد العربية وخاصة في مصر، والتي يمكن أن يتم تحضيرها في المناسبات السعيدة وكما يمكن عمله لتقديمه في العيد وغير ذلك من المناسبات، ومن ضمن المناسبات هي عمل البسكويت، والبيتي فور، وكحك العيد، والغورايبة في عيد الفطر والتي يشتهر بتقديمه لأفراد الأسرة، وكما أن طريقتنا اللذيذة تعطينا بسكويت هش ولذيذة وناعم ومذاقه طيب وشهي وهى تعتبر من الوصفات التي يبحث عنها الكثير خاصتا السيدات والفتيات، وكما أن للبسكويت عدة طرق مختلفة ولها أصناف عديدة وأشكال رائعة تجذب الناس إليها، ويتم عمله في المنزل بأقل من أسعار المحلات وكما تعطينا طعم شهى ولذيذ بضمان صنعه بطريقة صحية ومفيدة خاصتا للأطفال والذين يحبونها بأنواع جديدة وهى طريقة سهلة ومميزة.

طريقة تحضير بسكويت النشادر ومكوناتها

المكونات

كيلو من الدقيق.

نصف كيلو من الزبدة.

كوب إلا ربع من سكر البودر.

بيضتان.

خمسة عشر جرام من النشادر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير