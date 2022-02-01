كريم قشور البرتقال والليمون ، من الكريمات الغنية عن التعريف، التي تمتلك العديد من العناصر الجمالية الرائعة التي تمنح البشرة الترطيب والنعومة وتحافظ على نضارتها وحيويتها، وهو يتميز بقدرته الفعالة على التخلص من البقع الداكنة والتصبغات الجلدية الناتجة عن آثار الحبوب والبثور السوداء، كما يمتلك خصائص طبيعية رائعة تساعد على مقاومة التجاعيد وتبييض البشرة بشكل مذهل، كما يعمل على تحسين ملمس الجلد ويجعله أكثر نعومة، ويقشر الخلايا الميتة التي تسبب اسمرار البشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم قشور البرتقال والليمون السحري لإزالة التجاعيد وتبييض البشرة في دقائق بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات كريم قشور البرتقال والليمون السحري

ملعقة كبيرة من اللبن الرائب.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

مقدار ملعقة صغيرة من قشور البرتقال.

ملعقة صغيرة من قشور الليمون.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتين من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة تحضير كريم قشور البرتقال والليمون السحري لإزالة التجاعيد وتبييض البشرة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء كبير ونضع به العسل والحليب الرائب والنشا وماء الورد وزيت جوز الهند ونقلبهم جيداً مع بعض. ثم نقوم بإضافة قشور البرتقال والليمون للخليط ونقلب برفق حتى نحصل على قوام كريمي ثقيل. نقوم باستخدام الكريم مرة واحدة يومياً قبل النوم لمدة ٣٠ دقيقة، ثم يتم غسله بالماء البارد. سوف تلاحظين نتائج الكريم على وجهك من أول مرة ونعومة ونضارة البشرة.

فوائد كريم قشور البرتقال والليمون للبشرة

يحتوي الكريم على فوائد عديدة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يعمل على تبييض البشرة وتفتيح البقع الداكنة والتصبغات الجلدية.

كما يعمل كمقشر طبيعي رائع لإزالة الخلايا الميتة والاسمرار الناتج عن أشعة الشمس.

يحافظ على نضارة وحيوية البشرة ويعيد لها شبابها وحيويتها.

كما يعمل على تفتيح المسام الواسعة فيخرج البثور السوداء وحب الشباب.

كما يجعل البشرة بيضاء ومشرقة ويحسن من ملمس الجلد.

يلطف البشرة ويحميها من الجفاف ويجعلها رطبة وجميلة طول الوقت.

كما يحتوي على مواد مضادة للأكسدة التي تحمي البشرة من الشيخوخة المبكرة.

طريقة عمل كريم النشا والبرتقال لتفتيح البشرة

سوف نتعرف على طريقة تحضير الكريم وهى كما يلي:-